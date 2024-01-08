AK Parti Düzce adayı belli oldu mu? 2024 Düzce Belediye Başkanı adayı Faruk Özlü kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün düzenlenen törenle 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için 10 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Düzce adayı belli oldu mu? 2024 Düzce Belediye Başkanı adayı Faruk Özlü kimdir?

AK PARTİ DÜZCE ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adaylarını açıkladı. Buna göre Artvin adayı Mehmet Kocatepe, Bursa adayı Alinur Aktaş, İstanbul adayı Murat Kurum, Kocaeli adayı Tahir Büyükakın oldu. İşte tüm liste.

Adayları açıklanan büyükşehirler:

• İstanbul - Murat Kurum

• Kocaeli - Tahir Büyükakın

• Eskişehir - Milletvekili Nebi Hatipoğlu

• Bursa - Mevcut belediye başkanı Alinur Aktaş

• Denizli - Mevcut belediye başkanı Osman Zolan

• Balıkesir - Mevcut belediye başkanı Yücel Yılmaz

• Aydın - Milletvekili Mustafa Savaş

• Samsun - Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan

• Erzurum - Mevcut belediye başkanı Mehmet Sekmen

• Muğla - Prof. Dr. Aydın Ayaydın

• Ordu - Mehmet Hilmi Güler

Adayları açıklanan diğer iller:

• Artvin - Mehmet Kocatepe

• Giresun - Mevcut belediye başkanı Aytekin Şenlikoğlu

• Elazığ - Şahin Şerifoğulları

• Edirne - Belgin İba

• Düzce - Faruk Özlü

• Bitlis - Nesrullah Tanğlay

• Bingöl - Erdal Arıkan

• Çanakkale - Eski Milletvekili Jülide İskenderoğlu

• Çankırı - Hüseyin Filiz

• Kastamonu - Tahsin Babaş

• Rize - Rahmi Metin

• Sinop - Yakup Üçüncüoğlu

• Tokat - Eyüp Eroğlu

• Yalova - Mustafa Tutuk

• Isparta - Mevcut belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen

FARUK ÖZLÜ KİMDİR?

Faruk Özlü,19 Kasım 1962; Düzce, Türk siyasetçi ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı.

Faruk Özlü 19 Kasım 1962 tarihinde Ahmet ve Behiye çiftinin çocuğu olarak Düzce'de doğdu. Düzce Lisesini bitirmesinin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi'nden (YTÜ) Makine Mühendisi olarak mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) Yüksek lisans ve Doktora yaptı. Ardından İspanya'da Proje Mühendislik, Harvard Üniversitesi'nde Üst Düzey Yönetici eğitimi aldı.

Kariyerine 1987 üniversite öğrenimini tamamladığı okulda Araştırma Görevlisi olarak başladı. 1990 yılında Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nda Sözleşmeli Personel ve Mühendis olarak görevlendirildi. Aynı kurumda sonradan Uzman, Proje Müdürlüğü, Daire Başkanlığı, Müsteşar Yardımcılığı görevlerini üstlendi. Türkiye'nin ilk milli tasarımı ALTAY, ülkenin ilk insansız hava aracı ANKA ve üretilen ilk milli gemi MİLGEM projelerinin yürütülmesinde Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı.Ayrıca Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağı Airbus A400M Atlas, F-35 ve F-16 savaş uçakları projelerinde görev aldı.

Kariyeri boyunca birçok önemli ve büyük projede yer aldı. Birçok şirkette Yönetim Kurulu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalıştı. 10 Şubat 2015 tarihinde siyasi kariyerine başlamak için Müsteşar Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa etti.

2011 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Düzce milletvekili aday adayı olan fakat meclise giremeyen Faruk Özlü, hiçbir partinin iktidar olmak için gereken sandalye sayısına ulaşamadığı Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Düzce milletvekili olarak meclise girdi. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar AK Parti Düzce milletvekili olarak meclise girdi. Milli Savunma Komisyonu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Faruk Özlü, Ahmet Davutoğlu'nun 22 Mayıs 2016 tarihinde Başbakanlık görevinden istifa etmesinin ardından 2. Adalet ve Kalkınma Partisi Olağanüstü Kongresi'nde AK Parti Genel Başkanlığı görevine seçilen Binali Yıldırım tarafından 24 Mayıs 2016 tarihinde kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görevlendirildi.

Evli ve iki çocuk babası olan Özlü, İngilizce bilmektedir.