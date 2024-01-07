AK Parti Bingöl adayı kim oldu? SON DAKİKA! Ak Parti Bingöl Belediye Başkan adayı Erdal Arıkan kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adaylarını açıklıyor. AK Parti Bingöl Belediye Başkan adayı kim oldu merak konusu oldu. Arama motorlarında Bingöl Belediye Başkan Adayının ismi sorgulatılıyor. Peki, AK Parti Bingöl adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 Ak Parti Bingöl Belediye Başkan adayı kimdir? Detaylar haberimizde...

AK PARTİ BİNGÖL ADAYI KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adaylarını açıklıyor. Alfabetik sıraya göre açıklanan listeye göre Artvin adayı Mehmet Kocatepe, Aydın adayı Mustafa Savaş, Balıkesir adayı Yücel Yılmaz, Bingöl adayı Erdal Arıkan, Bursa adayı Alinur Aktaş oldu.

ERDAL ARIKAN KİMDİR?

Erdal Arıkan (d. 1958), Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde görevli Türk profesör. Arıkan, özellikle 2013 yılında bilgi teorisinde kutupsal kodlamayı geliştirmesinden ve katkılarından dolayı IEEE WRG Baker Ödülünü aldı. 2017 Aralık ayında ise 2018 Richard W. Hamming Madalyası ile onurlandırıldı. Haziran 2018'de ise Shannon Ödülü'nü aldı.