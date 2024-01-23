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AK Parti Ayaş adayı kim oldu? AK Parti - MHP ortak Ankara Ayaş Belediye Başkan adayı Mehmet Kirazdibi kimdir?

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AK Parti'nin yarın açıklayacağı Ankara'daki ilçe adayları kulislerden sızdı. Peki, AK Parti Ayaş adayı kim oldu? AK Parti Ankara Ayaş Belediye Başkan adayı belli oldu mu?

Türkiye'nin kilitlendiği 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için AK Parti'nin çalışmaları sürüyor. AK Parti'nin yarın açıklayacağı Ankara'daki ilçe belediye başkan adaylarının isimleri kulislerden sızdı. AK Parti Ayaş adayı kim oldu? AK Parti Ankara Ayaş Belediye Başkan adayı belli oldu mu?

İŞTE AK PARTİ'NİN YARIN AÇIKLAYACAĞI ANKARA İLÇE ADAYLARI

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimler öncesi siyasi partilerin aday belirleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul ilçe adaylarını tanıtan AK Parti, yarın ise Ankara adaylarını ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek bir programla tanıtacak. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

AK Parti'nin yarın tanıtacağı Ankara ilçe adaylarının isimlerine Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ulaştı. Son anda bir değişiklik olmazsa bu isimler, yarın ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek programla aday olarak ilan edilecekler.

Akyurt Belediye Başkan Adayı: Hilal Ayık

Altındağ Belediye Başkan Adayı: Veysel Tiryaki

Ayaş Belediye Başkan Adayı: Mehmet Kirazdibi (MHP Adayı)

Bala Belediye Başkan Adayı: Ahmet Buran

Beypazarı Belediye Başkan Adayı: Tuncer Kaplan

Çamlıdere Belediye Başkan Adayı: Hazım Caner Can

Çankaya Belediye Başkan Adayı: Duhan Kalkan

Çubuk Belediye Başkan Adayı: Baki Demirbaş

Elmadağ Belediye Başkan Adayı: Eyyüp Tekiner

Etimesgut Belediye Başkan Adayı: Enver Demirel (MHP Adayı)

Evren Belediye Başkan Adayı: Hüsamettin Ünsal

Gölbaşı Belediye Başkan Adayı: Ramazan Şimşek (MHP Adayı)

Güdül Belediye Başkan Adayı: Muzaffer Yalçın

Haymana Belediye Başkan Adayı: Özdemir Turgut

Kahramankazan Belediye Başkan Adayı: Serhat Oğuz

Kalecik Belediye Başkan Adayı: Erdal Dal (MHP Adayı)

Keçiören Belediye Başkan Adayı: Zafer Çoktan

Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı: Süleyman Acar

Mamak Belediye Başkan Adayı: Asım Balcı

Nallıhan Belediye Başkan Adayı: İsmail Öntaş

Polatlı Belediye Başkan Adayı: Levent Çağlancı (MHP Adayı)

Pursaklar Belediye Başkan Adayı: Ertuğrul Çetin

Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı: Memiş Çelik

Sincan Belediye Başkan Adayı: Murat Ercan

Yenimahalle Belediye Başkan Adayı: Abdulkadir Aydoğan

MEHMET KİRAZDİBİ KİMDİR?

Türkiye 30 Mart 2024 yerel seçimleri için gün sayıyor. Siyasi partiler, belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi bugün Elazığ, Isparta ve Kars olamk üzere 52 ilçenin belediye başkan adaylarını açıkladı. MHP Ankara Ayaş Belediye Başkan adayı Mehmet Kirazdibi oldu. Mehmet Kirazdibi'nin kim olduğu merak ediliyor. Hakkında pek fazla bilgi bulunmayan Mehmet Kirazdibi Ankara doğumludur. 2014 yerel seçimlerinde de MHP'den yine Ankara Ayaş ilçesi Belediye Başkanlığına aday olarak gösterilmiştir.

Osman Demir
Osman Demir
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