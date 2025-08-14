AK Parti 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na Özlem Çerçioğlu katıldı mı?

Ak Parti 24. Kuruluş Yıl Dönümü kutlaması, hem parti içinden hem de kamuoyundan yoğun ilgi gördü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partinin yeni yıl hedeflerini açıklarken, siyasetin gündemindeki önemli isimlerden biri olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da konuşmalara konu oldu. Peki, "Özlem Çerçioğlu AK Parti 24. Kuruluş Yıl Dönümü'ne katıldı mı?" sorusunu daha da merak uyandırıcı hale getiriyor.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU AK PARTİ PROGRAMI'NA KATILDI?

CHP'den AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na destek mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye yüklendi. Erdoğan, yapılan eleştirilere yönelik "Dünden beri ahlaksızca, hoyrat bir üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara 'hadi oradan' diyorum. Kendi evlerinden gelen pis kokuları bastırmak için haysiyet cellatlığı yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

AK Parti 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı

"HER SAYFASI BAŞARILARLA DOLU 24 YIL GERİDE BIRAKTIK"

Bugün ufuk ve istikametini milletin çizdiği Anadolu ihtilalinin 24. senesini coşku ile idrak ediyoruz. Düşenin elinden tutan, kimsesizlerin kimsesi olan AK Parti'nin 25. yılına bir adım daha yaklaşıyoruz. Her sayfası başarılarla dolu 24 yılı geride bırakmanın haklı kıvancını beraber yaşıyoruz.

24. senemiz yepyeni bir soluk getirdiğimiz Türk siyaseti için, gönül coğrafyasındaki kardeşlerimiz için hayırlara vesile olsun. Kader ve gönül birliği yaptığımız kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu yola kalbi ile birlikte emeğini alın terini, duasını ve desteğini koyan AK Parti ailesinin her bir ferdine şahsım milletim adına şükranlarımı takdim ediyorum.

Aramızdan bir muştu gibi ayrılan tüm kardeşlerimi rahmetle yad ediyorum. 24 yıl boyunca her koşulda yanımızda duran, her zorlukta duasını bizden esirgemeyen milletimize teşekkürlerimi arz ediyorum.

"PİSLİĞİN ÜZERİNDE OTURMUŞLAR SAĞA SOLA PİSLİK ATIYORLAR"

AK Parti ailesini yeni katılımlarla daha da büyütüyoruz. Aramıza katılan tüm arkadaşlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor, hepsini muhabbetle bağrımıza basıyoruz. Dünden beri ahlaksızca, hoyrat bir üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara 'hadi oradan' diyorum. Pisliğin üzerinde oturmuşlar sağa sola pislik atıyorlar. Kendi evlerinden gelen pis kokuları bastırmak için haysiyet cellatlığı yapıyorlar.

Bozuk, ağır ve kızarmaz yüzden başka sermayesi olmayan seviyesizlere pabuç bırakmayız. Kültürümüzde kem söz sahibine aittir. Hakaret ile karşısındakini küçülteceğini zanneden kendisini rezil eder. Edepten yoksun dilin ne ülkeye ne millete ne de partisine faydası olmaz. Sadece bizi değil daha çirkin ifadelerle partisindeki kişileri de hedef alıyor.