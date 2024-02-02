Enerjisi, tarzı ve şarkılarıyla sık sık adından söz ettiren Süperstar Ajda Pekkan, yaz ayından beri sağlık problemi yaşıyor. Ajda Pekkan hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl? Ajda Pekkan son durumu nedir? Detaylar haberimizdedir…

AJDA PEKKAN HASTALIĞI NEDİR?

Süperstar Ajda Pekkan, bir süredir çektiği omuz ağrısı nedeniyle 3 gün önce ameliyat oldu. Sağ omzundan operasyon geçiren Pekkan, 3 hafta fizik tedavi görecek.

AJDA PEKKAN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Pekkan, 3 gün önce İstanbul'daki özel bir hastanede bıçak altına yattı. Ameliyat sonrası taburcu edilerek evine gönderilen sanatçı, 3 hafta boyunca fizik tedaviye gidecek. Daha önce kalçasını kıran Pekkan'ın omzunda kas yırtılması sorunu vardı. Sanatçı, aynı omzundan bir operasyon daha geçirmişti. Evinde dinlenmeye çekilen Ajda Pekkan, sağlık durumuyla ilgili de henüz bir açıklama yapmadı.