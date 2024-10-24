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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın aracı kaza yaptı! Mahinur Özdemir Göktaş yaralandı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın aracı kaza yaptı! Mahinur Özdemir Göktaş yaralandı mı?
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın bulunduğu araç, cenaze töreninden hastane ziyaretine giderken Eryaman'da kaza yaptı. Kazada birden fazla araç karıştı. Bakan Göktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu, ekibindeki bazı kişilerin ise hafif yaralandığı belirtildi.

Bakan Göktaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit edilen taksi şoförü Murat Arslan'ın Merkez Ulu Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı. Cenaze töreninin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etmek üzere Kahramankazan'dan ayrılan Bakan Göktaş'ın bulunduğu araç, Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman'ın girişinde kaza yaptı. Peki, Mahinur Özdemir Göktaş yaralandı mı? Detaylar haberimizde...

MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ YARALANDI MI?

Cenaze töreninin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etmek üzere Kahramankazan'dan ayrılan Bakan Göktaş'ın bulunduğu araç, Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman'ın girişinde kaza yaptı.

Birden fazla aracın karıştığı kazanın ardından Göktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu, ekibindeki bazı kişilerin ise hafif yaralandığı öğrenildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın aracı kaza yaptı! Mahinur Özdemir Göktaş yaralandı mı?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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