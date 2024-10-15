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AİLE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI KPSS B GRUBU BAŞVURU EKRANI: KPSS B grubu kaç puan olmalı?

AİLE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI KPSS B GRUBU BAŞVURU EKRANI: KPSS B grubu kaç puan olmalı?
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Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı, KPSS B grubu için başvuru ekranını açıkladı. Adaylar, başvurularını gerçekleştirebilmek için hangi puan türüne ve kaç puana ihtiyaç duyduklarını öğrenmek istiyorlar. Bu konuda merak edilen tüm detaylar ve puan bilgisi haberimizde.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, KPSS B grubu için başvuru ekranını duyurdu. Adaylar, başvurularını yapabilmek için hangi puan türüne ve kaç puana ihtiyaçları olduğunu merak ediyor. Başvurularla ilgili gerekli puan türü ve taban puan bilgisi başta olmak üzere, adayların bilmesi gereken tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONBEL ALIM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular 15- 30 Ekim 2024 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak. Başvurular, bakanlığın resmi internet sitelerinden yapılabilir.

AİLE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI KPSS B GRUBU BAŞVURU EKRANI: KPSS B grubu kaç puan olmalı?

AİLE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI KPSS B GRUBU BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AİLE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI KPSS B GRUBU BAŞVURU EKRANI: KPSS B grubu kaç puan olmalı?

KPSS B GRUBU KAÇ PUAN OLMALI?

Personel alımı, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" kapsamında, KPSS (B) grubu puan sıralaması dikkate alınarak yapılacak. Özel Nitelikler tablosunda belirtilen unvan ve pozisyonlara göre, toplam 2 bin 390 sözleşmeli personel işe alınacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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