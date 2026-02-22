Haberler

Aile kavgaları kenti savaş alanına çevirdi! 17 kişi yaralandı, ekipler alarma geçti

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı. Kentte bir başka mahallede çıkan yine husumetli 2 aile arasındaki kavgada uzman çavuş dahil 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

  • Şanlıurfa Viranşehir'de Hürriyet Mahallesi'nde çocuklar arasında çıkan tartışma ailelerin katılmasıyla taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.
  • Kavgada 1'i ağır 10 kişi yaralandı ve Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
  • Yardımcı Mahallesi'nde iki aile arasında başlayan tartışma taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü ve 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa Viranşehir'de Hürriyet Mahallesi'nde çocuklar arasında çıkan tartışma, ailelerin katılmasıyla taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

10 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 1'i ağır 10 kişi, sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BİR BAŞKA MAHALLE DAHA KARIŞTI

Yardımcı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı.

UZMAN ÇAVUŞ DAHİL 7 KİŞİ YARALANDI

Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan bir uzman çavuş ile 7 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Erdem Aksoy
