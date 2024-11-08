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Aile hekimlerinin grevi bitti mi? Sağlık Ocakları 8 Kasım (bugün) açık mı?

Aile hekimlerinin grevi bitti mi? Sağlık Ocakları 8 Kasım (bugün) açık mı?
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Aile hekimlerinin grev durumu ve sağlık ocaklarının hizmet verip vermediği merak konusu oldu. 8 Kasım itibariyle aile hekimlerinin grevi sona erdi mi, sağlık ocakları bugün açık mı soruları gündeme geliyor.

Aile hekimlerinin grev durumu ve sağlık ocaklarının bugün hizmet verip vermediği kamuoyunun yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar, 8 Kasım itibariyle aile hekimlerinin grevinin sona erip ermediğini ve sağlık ocaklarının bugün açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, Aile hekimlerinin grevi bitti mi? Sağlık Ocakları 8 Kasım (bugün) açık mı?

AİLE HEKİMLERİNİN GREVİ BİTTİ Mİ?

Sağlık sektöründe uygulanmaya başlanan 3 günlük iş bırakma eylemine Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Aile Sağlığı Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu (ASEF) Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık İş, Hekim Birliği Sendikası, Hekim-Sen, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Tabip-Sen, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerler Derneği (TÜMRAD-DER) Tüm Tabipleri Birliği ve Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği destek veriyor.

Aile hekimlerinin grevi bitti mi? Sağlık Ocakları 8 Kasım (bugün) açık mı?

SAĞLIK OCAKLARI 8 KASIM (BUGÜN) AÇIK MI?

Aile hekimleri yaptıkları açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ni protesto etmek amacıyla 5-6-7 Kasım tarihlerinde üç gün boyunca grev yapacaklarını duyurdular.
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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