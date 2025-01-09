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Aile hekimleri grevde mi? Sağlık Ocakları bugün açık mı?

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Aile hekimleri grevde mi? Aile hekimleri, Türkiye genelinde yaşadıkları çalışma koşulları ve ekonomik sorunlar nedeniyle grev kararı aldı. Vatandaşlar ise "Aile hekimleri grevde mi?" sorusuna yanıt arıyor. Özellikle sağlık hizmetlerinde aksama olup olmayacağı konusu merak ediliyor.

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları, artan iş yükü ve iyileştirme taleplerine rağmen yeterli adımların atılmadığı gerekçesiyle grev kararı aldı. "Aile hekimleri grevde mi?" sorusu ise bugün vatandaşlar arasında en çok merak edilen konuların başında geliyor. Grev süresi ve kapsamı hakkında detaylar netleşmeye başladı. Sağlık hizmetlerinin ilk basamağında görev yapan aile hekimleri, uzun süredir dile getirdikleri sorunların çözülmesi için grev yolunu seçti. "Aile hekimleri kaç gün grevde olacak?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, özellikle sağlık ocaklarının bugün hizmet verip vermeyeceğini merak ediyor.

AİLE HEKİMLERİ GREVDE Mİ?

Türkiye genelinde 81 ilde düzenlenecek olan bu eylem, 6 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 10 Ocak Cuma günü mesai bitiminde sona erecek. Daha önce de iki kez iş bırakan aile hekimleri, Aile Sağlığı Merkezlerinin fiziki ve tıbbi donanımının kamu tarafından sağlamasını istiyor. Talepler arasında hekim başına 2 bin vatandaşı aşmayacak hastanın kayıtlı olması ve sağlıkta şiddet yasasının güçlendirilmesi de yer alıyor.

Aile hekimleri grevde mi?

AİLE HEKİMLERİ KAÇ GÜN GREVDE OLACAK?

Aile hekimleri, ebe ve hemşireler, 6-10 Ocak tarihleri arasında 5 gün boyunca hizmet vermeyecek. İkinci ve üçüncü basamak sağlık çalışanları ise 8 Ocak Çarşamba günü 1 gün süreyle işi bırakarak, aile hekimlerine destek verecek.

Aile hekimleri grevde mi? Sağlık Ocakları bugün açık mı?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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