Aile canlı izle! Show TV Aile 30. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Aile dizisi nereden izlenir? Aile yeni bölümde neler olacak?

Aile 30. bölümü canlı izle! Aile, Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği, ilk bölümü 7 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Türk televizyon dizisidir. Aile dizisi canlı izle! Show TV Aile 30. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Aile dizisi nereden izlenir? Aile yeni bölümde neler olacak?

AİLE DİZİSİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Aile dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi Show TV'nin resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.

AİLE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aslan ve Cihan'ın arasındaki buzların eridiği ve ikilinin yeniden 'kardeş' olduğu anların yer aldığı heyecan dolu tanıtımda Bedri ve Yağmur evleniyor. Aslan'ın Devin'e söylediği "Bundan sonra bize her şey düğün, bayram…" sözleri üzerine, Kıymet'in ve Ferman'ın intikam için harekete geçmesi gerilimi ve aksiyonu artırıyor. Silahını Cihan ve Aslan'a doğrultan Ferman tetiğe basarken, patlayan silah sesi akıllara "Kim vuruldu?" sorusunu getiriyor.

AİLE KONUSU NEDİR?



Tanınmış bir aileden gelen Aslan Soykan, kendisiyle benzer sorunlar yaşayan psikolog Devin Aydın ile tanışır ve aile içinde farklı durumlar ortaya çıkar.

AİLE OYUNCULARI KİMLER?

• Kıvanç Tatlıtuğ

• Serenay Sarıkaya

• Nejat İşler

• Canan Ergüder

• Nur Sürer

• Levent Ülgen

• İpek Tenolcay

• Ushan Çakır

• Emel Göksu

• Esma Yeşim Gül

• Mert Denizmen

• Umutcan Ütebay

• Yüsra Geyik

• Ozan Gözel

• Ecem Simge Yurdatapan

• İpek Çiçek

• Defne Piriçci