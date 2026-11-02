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AİÇÜ’DE Diş Hekimliği fakültesi Kuruluyor

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AİÇÜ’DE Diş Hekimliği fakültesi Kuruluyor
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi bünyesinde Diş Hekimliği Fakültesi kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ağrı'nın eğitim ve sağlık altyapısına önemli katkılar sunması beklenen gelişme, kentte memnuniyetle karşılandı.


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi bünyesinde Diş Hekimliği Fakültesi kurulmasına ilişkin karar Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ağrı’nın eğitim ve sağlık altyapısına önemli katkılar sunması beklenen gelişme, kentte memnuniyetle karşılandı.

Ağrı’nın yükseköğretim kapasitesini güçlendirecek ve sağlık alanındaki hizmet potansiyelini artıracak önemli bir adım atıldı. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) bünyesinde Diş Hekimliği Fakültesi kurulmasına ilişkin kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte fakültenin kuruluş süreci resmiyet kazandı.

Kararı kamuoyuna duyuran AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, yeni fakültenin Ağrı’nın gelişimine önemli katkılar sağlayacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Şehrimizin Gelişimine Güç Katacak

Diş Hekimliği Fakültesinin kurulmasının yalnızca üniversitenin akademik yapılanmasına değil, aynı zamanda kentin sosyal ve ekonomik gelişimine de katkı sunacağını ifade eden Yıldız, fakültenin gençlere yeni yükseköğretim imkânları sağlayacağını, bölgedeki sağlık hizmetlerinin kapasitesinin ve niteliğinin gelişmesine katkıda bulunacağını vurguladı.

Ağrı’nın eğitim, sağlık ve kalkınma alanlarında daha ileri noktalara taşınması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Yıldız, bu önemli yatırımın şehrin geleceği açısından büyük değer taşıdığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Teşekkür

İlhami Yıldız, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi bünyesinde Diş Hekimliği Fakültesi kurulmasına ilişkin kararın hayata geçirilmesine öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarını sundu.

Yıldız, yeni fakültenin Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine, akademik camiaya, öğrencilere ve tüm Ağrı halkına hayırlı olmasını dileyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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