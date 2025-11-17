Ahu Yağtu kimdir? Ahu Yağtu kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Türkiye'nin en ünlü modellerinden ve ekran yüzlerinden biri olan Ahu Yağtu, modellikten oyunculuğa, stil danışmanlığından butik işletmeciliğine uzanan çok yönlü kariyeriyle dikkat çekiyor. İzmir'de doğan ve genç yaşta İstanbul'a taşınan Yağtu'nun hayatı, kariyerinin dönüm noktaları ve özel yaşamıyla sık sık gündeme geliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

AHU YAĞTU KİMDİR?

Ahu Yağtu, 11 Temmuz 1978'de İzmir'de doğan, Türkiye'nin önde gelen modellerinden, oyuncularından ve stil danışmanlarından biridir. Çocukluğu Karşıyaka'da geçen Yağtu, ailesinin küçük yaşta ayrılmasıyla erken olgunlaşan bir yapıya sahip oldu. Sanat okulundan mezun olduktan sonra 14 yaşında modellik yapmaya karar verdi ve hayatının dönüm noktası olan bu kararla İzmir'den İstanbul'a taşındı.

1993 yılında modellik kariyerine başlayan Yağtu, ilerleyen yıllarda oyunculuk, moda editörlüğü ve stil danışmanlığı gibi alanlarda da kendini geliştirdi. Bir dönem Biri Bizi Gözetliyor yarışmasında sunuculuk yaptı, çeşitli reklam filmlerinde rol aldı. Türkiye'nin en başarılı modellerinden biri olarak anılan Yağtu, aynı zamanda İstanbul Bebek'te yer alan "Second Chance" isimli vintage butik mağazasının sahibidir. Aktif olarak podyum çalışmalarını sürdürmekte ve moda tasarımıyla da ilgilenmektedir.

AHU YAĞTU KAÇ YAŞINDA?

11 Temmuz 1978 doğumlu olan Ahu Yağtu, 46 yaşındadır.

AHU YAĞTU NERELİ?

Ahu Yağtu, İzmir doğumludur. Çocukluk yıllarını İzmir'in Karşıyaka ilçesinde geçirmiştir.

AHU YAĞTU'NUN KARİYERİ

Ahu Yağtu'nun kariyeri 1993 yılında modellikle başladı. Yıllar içinde kariyer hanesine oyunculuk, moda editörlüğü, stil danışmanlığı ve butik işletmeciliği gibi pek çok alan eklendi.

Televizyon ve sinema kariyeri:

– 2001: 90-60-90

– 2003: Kampüsistan

– 2005: Savcının Karısı

– 2006: 29-30

– 2007: Komiser Nevzat

– 2007: Kavak Yelleri

– 2010: Aşk ve Ceza

– 2011: Canım Babam

– 2011: Bir Avuç Deniz (sinema filmi)

Modellikte Türkiye'nin en başarılı isimlerinden biri olarak kabul edilen Yağtu, hem podyum kariyerindeki başarısını sürdürmekte hem de moda dünyasında stil ve tasarım alanında aktif rol üstlenmektedir. Ayrıca Bebek'teki "Second Chance" vintage butiği ile moda alanında girişimci kimliğini de güçlendirmiştir.