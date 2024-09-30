Ak Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci'nin kim olduğu, yaşı ve memleketi merak konusu oluyor. Ahmet Zenbilci, Ak Parti'nin Adana milletvekili olarak siyasi kariyerinde önemli roller üstlenmiştir. Peki, AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci kaç yaşında, nereli? Ahmet Zenbilci hesabını neden kapattı? İşte Ahmet Zenbilci hakkında merak edilen tüm detaylar...

AHMET ZENBİLCİ KİMDİR?

Ahmet Zenbilci 1 Ekim 1966 yılında Kozan'da doğmuştur. Türk siyasetçidir. 27 ve 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet ve Kalkınma Partisi Adana milletvekilidir. Adana İmam Hatip Lisesinden, sonrasında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisansını tamamladı. Kültür Bakanlığı Adana İl Müdürlüğünde Memurluğa başlayarak, Müdür Yardımcılığı, İl Müdür Vekilliği yaptı. TBMM'de milletvekilliği danışmanlığı yaptı. Yerel televizyon ve radyolarda programlar, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. 2004-2009 yıllarında Sofulu, 2009-2014 Sarıçam belediye başkanı görevini yaptı.

Ahmet Zenbilci, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisansını tamamladı. İngilizce ve Arapça bilmektedir, evli ve 5 çocuk babasıdır. 28. Dönem AK Parti Adana Milletvekilliği yapmıştır. 30 Eylül 2024 tarihinde AK Parti'den partiden istifa etmiştir.