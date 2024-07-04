Ahmet Yiğit Yıldırım'ın kim olduğu araştırılıyor. Ahmet Yiğit Yıldırım, 18 Mart Olağan Kurultayı'nda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliğine getirildi. 24 Haziran seçimlerinde İstanbul 3.Bölge 4.sıra Milletvekili Adayı olarak gösterildi. Peki, Ahmet Yiğit Yıldırım kimdir? Ahmet Yiğit Yıldırım kaç yaşında, nereli? Ahmet Yiğit Yıldırım hayatı ve kariyeri!

AHMET YİĞİT YILDIRIM KİMDİR?

Ahmet Yiğit Yıldırım 1987 yılında İstanbul'da doğdu.

Aslen Erzincan İliç İlçesi nüfusuna kayıtlıdır. Lisans Eğitimini Beykent Üniversitesi'nde İngilizce İşletme bölümünde tamamladı. Hollanda Saxion Üniversitesi'nde İktisat eğitimi aldı. Beykent Üniversitesi Bilgiyasar Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisans Eğitimine devam etmektedir. Sahibi olduğu Yazılım Firması'nın projeleri Türkiye Çapında ödüller almıştır.

Ülkü Ocakları ile tanışması İlköğretim yıllarında gerçekleşti. Fatih Cerrahpaşa Ülkü Ocakları'nda Ortaöğretim Teşkilatlarında aktif görev aldı. Üniversite eğitimi sırasında Ülkü Ocakları Beykent Üniversitesi Teşkilat Başkanlığı görevini başarıyla gerçekleştirdi. Ardından İstanbul Ülkü Ocakları Sosyal Faaliyetlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2013 Mayıs ayında Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Olcay Kılavuz tarafından İstanbul Darüzziyafe'de gerçekleştirilen devir teslim töreni ile İstanbul Ülkü Ocakları İl Başkanlığı görevine getirildi.

Eğitim'de İstanbul Ülkü Ocakları İl Başkanlığı'nda Diksiyon ve Hitabet Kursu, Yabancı Dil Kursu, Grafik Tasarımı Kursu açarak Üniversiteli gençlerin kendilerini geliştirmesine destek oldu. Gölge Bakanlar Kurulu Projesi ile İstanbul'daki Ülkü Ocakları'ndaki Ortaöğretim gören öğrencilere kabinedeki bakanlara benzer bakan atamaları yaparak projelerini topladı. Böylece Ortaöğretimli gençlerin vizyon sahibi bir şekilde geleceğe kararlı ve emin adımlar ile yürümelerini sağladı.

İstanbul Ülkü Ocakları 2023 Gençlik Eğitimi ile Üniversite Öğrencileri ile alanında uzmanlaşmış yetkin kişileri buluşturdu. Bu Eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilere çeşitli imkanlarla ödüllendirdi. Çeşitli Eğitim Kampları düzenleyerek İl Yöneticileri ve Ocak Başkanlarının katılımını sağladı.

Damarlarındaki Asil Kanı Kirletme Kampanyasıyla Uyuşturucu İle Mücadele konusunda paneller ve alanında uzman kişiler ile çalışmalar yürüttü. Yeşilay Cemiyetine Üye olarak bu konuda öncü oldu ve Yeşilay Cemiyeti ile Ülkü Ocakları arasında ortak organizasyonlar düzenleyerek gençleri her türlü kötü alışkanlıklardan koruma noktasında teşkilatları harekete geçirdi. Türk Dünyası Hizmet Ödülleri törenini gerçekleştirerek binlerce kişinin internet üzerinden katıldığı oylamalar sonucunda Sanat, Spor ve Siyaset camiasından önemli isimlere ödül verdi.

2017 Aralık ayında gerçekleştirilen devir teslim töreni ile İstanbul Ülkü Ocakları Başkanlığı görevini devretti. 18 Mart Olağan Kurultayı'nda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliğine getirildi. 24 Haziran seçimlerinde İstanbul 3.Bölge 4.sıra Milletvekili Adayı olarak gösterildi. Adaylığının ardından İstanbul Esenyurt'a Seçim Koordinasyon Merkezi açarak içlerinde Sosyal Medya Uzmanı, Siyaset Bilimci, Avukat, Gazeteci bulunan profesyonel 120 kişilik ekip koordinasyonunda çalışmalar yürüttü.