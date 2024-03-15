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Ahmet Ulusoy kimdir? CHP Erzurum Aziziye Belediye Başkan Adayı Ahmet Ulusoy kaç yaşında, nereli?

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Ahmet Ulusoy kimdir? CHP Erzurum Aziziye Belediye Başkan Adayı Ahmet Ulusoy kaç yaşında, nereli? CHP'nin Erzurum Aziziye Belediye Başkan Adayı Ahmet Ulusoy hakkında merak edilenler. Ulusoy'un kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgileri içerir. Ahmet Ulusoy'un siyasi kariyeri ve kişisel yaşamı hakkında daha fazla bilgi edinmek için okuyun.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Erzurum Aziziye Belediye Başkan adayı ise Ahmet Ulusoy. Ahmet Ulusoy nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

AHMET ULUSOY

Ahmet Ulusoy 31 Mart 2024 yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum Aziziye Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Cumhuriyet Halk Partisi Ahmet Ulusoy Aziziye Erzurum Gündem Yaşam Politika Haberler

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