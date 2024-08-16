Ahmet Şık, Türkiye'nin tanınmış bir gazetecisi, yazarı ve siyasetçisidir. Ahmet Şık'ın kim olduğu merak ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletvekilliği düşürülen Can Atalay için saat 14.00'de özel oturumla toplandı. Gergin başlayan oturum, yumruklu kavgayla devam etti. Kavgada adı geçen milletvekili Ahmet Şık'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Ahmet Şık milletvekili mi? Ahmet Şık hangi partiden? İşte detaylar...

AHMET ŞIK KİMDİR?

Ahmet Şık 10 Mayıs 1970 yılında Adana'da doğmuştur. Türk gazeteci, yazar ve siyasetçi. Gülen Cemaati'nin kamu kurumlarında gizlice örgütlenmesiyle ilgili araştırmaları nedeniyle yargılandığı için gündeme geldi. 2018'de HDP'den İstanbul milletvekili seçildi. 4 Mayıs 2020'de HDP'den istifa etti, 19 Nisan 2021'de TİP'e katıldı.

Ahmet Şık 10 Mayıs 1970'te Fatma ve Hüseyin Şık'ın oğlu olarak Adana'da doğdu. Bülent ve Uğur adlı iki kardeşi bulunmakta olup aslen Kumluca, Antalyalıdır. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun oldu. Mesleğe üniversitenin birinci sınıfında iken Milliyet gazetesinde stajyer muhabir olarak başladı. 1991 ilâ 2007 yılları arasında Cumhuriyet, Evrensel ve Yeni Yüzyıl gazeteleri ile Nokta dergisinde muhabir, Reuters haber ajansında da foto muhabir olarak çalıştı.

2005 yılında Radikal gazetesinde çalışırken Doğan Grubu'na alacak davası açtığı için işten çıkartıldı. Sonrasında çalışmaya başladığı Aktüel dergisinden de açtığı dava gerekçe gösterilerek işine son verildi. 8 Mart 2007 tarihinde medyanın askerler tarafından fişlendiğinin iddia edildiği "Askerin medya notları!" başlıklı habere imza attı.

2018 genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisinden milletvekili adayı oldu ve İstanbul milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. 4 Mayıs 2020 günü partisinden istifa ettiğini açıkladı. 19 Nisan 2021'de Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı.

NE OLDU?

9 Ağustos'ta CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, TİP, DEVA, Demokrat Parti ve Emek Partisi'nden oluşan muhalefet partileri, Meclis'in AYM'nin Can Atalay kararıyla ilgili toplanması için TBMM Başkanlığı'na dilekçe sunmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan çağrı üzerine olağanüstü toplantı kararı alınmıştı. Bugün toplanan ve Bekir Bozdağ tarafından yönetilen Genel Kurul gergin başladı.