Ahmet Poyraz kimdir, nereli? Ahmet Poyraz hayatı ve kariyeri! Ahmet Poyraz ne mezunu?

AK Parti Çekmeköy belediye başkan adayı Ahmet Poyraz'ın hayatı merak konusu oldu. Arama motorlarında Ahmet Poyraz'ın kariyeri sorgulatılıyor. Vatandaşlar tarafından Poyraz'ın eğitim hayatı araştırılıyor. Peki, Ahmet Poyraz kimdir, nereli? Ahmet Poyraz hayatı ve kariyeri! Ahmet Poyraz ne mezunu? Detaylar haberimizde...

AHMET POYRAZ KİMDİR?

Ahmet Poyraz,1964 yılında Rize'nin Çayeli ilçesinde doğdu. Eğitim hayatını Beyoğlu-Cihangir ve Rize'de sürdürdü. Poyraz, küçük yaştan itibaren ailesinin kurduğu ticari işletmelerde çalıştı. Siyasi kariyerine 2003 yılında AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı olarak başladı. İki dönem ilçe başkanlık görevini yürüttü ve 2008 yılında Çekmeköy Belediye Başkanlığı için görevinden istifa etti. Halen Çekmeköy belediye Başkanlığı görevini sürdürüyor.

Ahmet Poyraz, evli ve üç çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.