Ahmet Özer kimdir? Ahmet Özer tahliye mi oldu?

Siyaset ve akademi dünyasında uzun yıllardır varlığıyla dikkat çeken Prof. Dr. Ahmet Özer, son dönemde farklı bir nedenle kamuoyunun odağına oturdu. Uzun süredir merakla takip edilen gelişmeler, adının yeniden gündeme gelmesine yol açtı. Peki, Ahmet Özer'in bu süreçte yaşadıkları neler ve tahliyesi neden geniş yankı uyandırdı? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

AHMET ÖZER KİMDİR?

Ahmet Özer, akademisyen, yazar ve siyasetçi kimliğiyle tanınan bir isimdir. 1960 yılında Van'da doğan Özer, eğitim hayatını Van, Hakkâri ve Diyarbakır'da tamamladıktan sonra Hacettepe, Van Eğitim Enstitüsü ve Çukurova Üniversitelerinde sosyoloji, işletme ve eğitim bilimleri alanlarında eğitim aldı.

Akademik kariyerine Hacettepe Üniversitesi'nde sosyoloji alanındaki "Aşiret Düzeni ve Brukanlar" teziyle yüksek lisans yaparak başlayan Özer, ODTÜ'de bilim ve siyaset felsefesi üzerine ikinci yüksek lisansını tamamladı. "GAP'ın Sosyo Ekonomik ve Politik Boyutları" konulu doktora teziyle akademik alanda uzmanlaştı.

Yurt içinde ve dışında birçok araştırma ve projede yer alan Özer, uzun yıllar üniversitelerde öğretim üyeliği yaptı. Kentleşme, göç, yerel yönetimler ve toplumsal dönüşüm konularında çalışmalarıyla biliniyor. Akademik görevlerinin yanı sıra belediye danışmanlığı, Birleşmiş Milletler Habitat II Zirvesi Türkiye delegeliği ve GAP Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği gibi görevlerde de bulundu.

AHMET ÖZER KAÇ YAŞINDA?

Ahmet Özer 1960 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 65 yaşındadır.

AHMET ÖZER NERELİ?

Ahmet Özer, Van'ın Oltu ilçesinde doğmuştur. Aslen Vanlıdır.

AHMET ÖZER'İN KARİYERİ

Ahmet Özer'in kariyeri hem akademik hem de kamu alanında geniş bir yelpazeye sahiptir. Hacettepe Üniversitesi'nde başladığı akademik yaşamını Mersin, Süleyman Demirel ve Toros Üniversitelerinde sürdürmüştür. Yerel yönetimler, göç, kentleşme ve sosyoloji alanlarında dersler vermiş, pek çok yüksek lisans ve doktora tezine danışmanlık yapmıştır.

1991-1997 yılları arasında 145 belediyeyi kapsayan GAP Belediyeler Birliği'nin genel sekreterliğini yürütmüş; 2004 yılında Sosyaldemokrat Halk Partisi'nden (SHP) Van Büyükşehir Belediyesi aday adayı ve Mersin Toroslar Belediye Başkan adayı olmuştur.

2012-2017 yıllarında Toros Üniversitesinde "Kentleşme ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi"ni kurmuş, bu merkez aracılığıyla çok sayıda ulusal ve uluslararası etkinliğe öncülük etmiştir. 2022-2023 döneminde Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim üyeliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanlığı görevini yürütmüştür.

Yazarlık alanında da üretken bir isim olan Özer'in 36 kitabı, 200'ün üzerinde makalesi ve 350'ye yakın bildirisi bulunmaktadır. Çalışmaları genellikle yerel demokrasi, kentleşme, göç ve toplumsal yapılar üzerinedir.

AHMET ÖZER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 30 Ekim 2024 tarihinde "silahlı terör örgütü üyeliği" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu soruşturma, "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" dosyasıyla birleştirildi.

Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandı. Ayrıca aynı dosyada 20 Ekim 2025 tarihinde hazırlanan iddianamede 9 yıla kadar hapis talep edildi. 5 Kasım 2025 tarihinde iddianamenin kabul edilmesinin ardından, davanın ilk duruşmasının 27 Ocak 2026'da yapılması kararlaştırıldı.

AHMET ÖZER TAHLİYE Mİ OLDU?

Evet. Ahmet Özer hakkında mahkeme tarafından adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye kararı verildi. 1 yıl 10 gün tutuklu kaldıktan sonra, 2025 yılı Kasım ayında cezaevinden çıktı.

Tahliye kararıyla birlikte Özer'e yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Cezaevinden çıktıktan sonra yaptığı açıklamada, özgürlüğün kıymetli olduğunu ancak birçok seçilmiş belediye başkanının hâlen tutuklu bulunmasından dolayı bu sevincini tam olarak yaşayamadığını ifade etti. Ayrıca hukukun ve demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlemesi gerektiğini, seçilmiş kişilerin tutuksuz yargılanmasının önemini vurguladı.