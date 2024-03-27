Ahmet Öküzcüoğlu kimdir? CHP Manisa Alaşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Öküzcüoğlu Kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Manisa Alaşehir Belediye Başkan adayı ise Ahmet Öküzcüoğlu. Ahmet Öküzcüoğlu nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

AHMET ÖKÜZCÜOĞLU KİMDİR?

1968'de Alaşehir'de doğdu. Evli ve 2 çocuk babası. Eşi Selen Öküzcüoğlu ile çeyrek asırdır evliler. İlkokulu Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulu'nda, ortaokulu Alaşehir Ortaokulu'nda okuduktan sonra liseyi devlet parasız yatılı sınavını kazanarak İzmir Atatürk Lisesi'nde okudu. Yaz tatillerinde babasının kahvesinde garson olarak çalıştı. Daha sonra Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitimini tamamladı. Buna ek olarak 2000 yılında Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksek Okulu'ndan Ziraat Teknikeri unvanı ile mezun oldu. Okul hayatını tamamladıktan sonra Kütahya Hava Hastanesinde Yedek Subay olarak askerliğini tamamladı. Ardından memleketine dönerek muayenehane açtı. 27 yıldır aynı adreste hizmet vermekte. 5 yıldır Belediye Meclis Üyesi ve Meclis Başkan Vekili olarak Alaşehir Belediyesi'nde görevini layıkıyla sürdürmekte.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.