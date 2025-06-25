"Ahmet Minguzzi'nin katili kim?" sorusuna verilen yanıtlar, dava süreciyle birlikte netlik kazanmaya başladı. İstanbul Kadıköy'de yaşanan bu olay sonrası failler kısa sürede yakalanarak tutuklandı. Toplumun vicdanını derinden yaralayan bu olayda "Ahmet Minguzzi'nin katili kim?" sorusu adaletin sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Dava süreci devam ederken olayın detayları da ortaya çıkıyor. Peki, Ahmet Minguzzi'nin katili kim?

AHMET MINGUZZI'NİN KATİLİ KİM?

24 Ocak 2025 tarihinde İstanbul Kadıköy'deki Salı Pazarı'nda 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, akranlarıyla yaşadığı bir tartışmanın ardından bıçaklı saldırıya uğradı.

Saldırıyı gerçekleştiren 15 yaşındaki Berkay Budak (B.B.), Ahmet Minguzzi'yi beş yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Aynı olayda 16 yaşındaki Umutcan Baba (U.B.) ise Minguzzi yere düştükten sonra tekme atarak şiddeti artırdı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ahmet Minguzzi, yoğun bakımda 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek 9 Şubat 2025 tarihinde vefat etti.

B.B. ve U.B., "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18 ila 24 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Davanın bir sonraki duruşması 17 Temmuz 2025'te yapılacak.

AHMET MINGUZZI KİMDİR?

Mattia Ahmet Minguzzi, 14 yaşında, Türk ve İtalyan kökenli bir gençti. Babası ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi, annesi ise Türk çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi'dir. İstanbul'da yaşayan Mattia, Beyoğlu'ndaki Özel İtalyan Lisesi'nde 8. sınıf öğrencisiydi ve kaykay sporuna büyük ilgi duyuyordu.

24 Ocak 2025 tarihinde, Kadıköy'deki bir bit pazarında arkadaşlarıyla alışveriş yaparken, 15 yaşındaki B.B. ve 16 yaşındaki U.B. ile yaşadığı tartışma sonucunda B.B. tarafından beş kez bıçaklandı ve yere düştükten sonra U.B. tarafından tekmelendi. Ağır yaralanan Mattia, hastaneye kaldırıldı ancak 9 Şubat 2025'te hayatını kaybetti.

Bu trajik olay, Türkiye'de gençlik şiddeti ve çocuk suçluluğu konularında geniş çaplı tartışmalara yol açtı. Mattia'nın ailesi, faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Olayın ardından, çeşitli spor kulüpleri ve sanatçılar Mattia'yı anmak ve adalet çağrısında bulunmak için etkinlikler düzenledi.