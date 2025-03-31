Ahmet Mehmetalioğlu kimdir? Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu kaç yaşında, nereli? Volkan Konak'ın ölümü ile ilgili ne dedi?

Ahmet Mehmetalioğlu kimdir sorusuna yanıt arayanlar için, onun küçük yaşlardan itibaren dini ilimlere yöneldiği ve uzun yıllardır Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde hizmet verdiği bilgisi ön plana çıkıyor. Peki, Ahmet Mehmetalioğlu kimdir? Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

AHMET MEHMETALİOĞLU KİMDİR?

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 1964 yılında doğdu. Babası merhum İHSAN EFENDİ'nin İstanbul'a vaiz olarak tayini nedeniyle bir yaşında iken İstanbul'a yerleşti. Aile geleneği olarak yedi yaşında hafızlığa evde annesinin dirasetinde başladı ve dokuz yaşında bitirdi. Daha sonra Bayrampaşa Yeşil Camii Kuran Kursu ve İsmail Ağa Kuran Kursu'nun ilk resmi müderrisi olan babasında 10 yıl Arapça okudu.

Daha sonra örgün eğitime başlayarak sırasıyla ilk, orta ve imam hatip lisesini dışarıdan bitirdi. Bu arada bu eğitimi yaparken İsmail Ağa Kur'an Kursu'nda İstanbul'un sayılı alimlerinden (Ali Fikri YAVUZ, Celal BÖRÜHAN, Mehmet SAVAŞ, Nurettın CAN, Ahmet VANLIOĞLU ) dini ilimler tahsil etti. Tahsilinin sonunda beş yıl aynı kuran kursunda arapça ve dini ilim eğitimi verdi. Birinci sınıfına Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde başladığı yüksek öğrenimini Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 1995 yılında bitirdi. Askerliğini ise 1994 yılında bedelli olarak Burdur'da yaptı.

VOLKAN KONAK'IN ÖLÜMÜ İLE İLGİLİ NE DEDİ?

İstanbul Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medya kullanıcılarının tepkisi çekti. Mehmetalioğlu, vefat eden Volkan Konak için ortalığı karıştıran bir paylaşıma imza attı. Mehmetalioğlu, şu ifadeleri kullandı: "Sahnede Gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet."