Ahmet Kaya'nın saldırıya uğradığı geceyi anlattı! Serdar Ortaç'a yüklendi

Senarist, yönetmen, oyuncu ve yapımcı Gani Rüzgar Şavata, Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu oldu. 5 Nisan'da vizyona giren İki Gözüm Ahmet: Sürgün filminin yönetmeni, Ahmet Kaya'nın 10 Şubat 1999'da uğradığı saldırıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

"SERDAR ORTAÇ'IN SAHNEYE ÇIKMASI ŞOVMENLİKTEN ÖTE DEĞİL"

Ahmet Kaya'nın yıllar önce uğradığı saldırıyla ilgili konuşan Şavata, " Ahmet Kaya'nın taşlanmasında kendimi sorumlu tutuyorum. 1999 yılında Diyarbakır'da sınır filmi çekiyordum. Beni de davet etti ama gelemedim, keşke gelseydim. Eğer ben gelseydim ya o gece barış sağlanırdı ya da ikimiz orada ölürdük. Burada kendimi suçlu görüyorum. O gecede kimi seyirci kaldı kimi taraf tuttu kimi de bertaraf oldu. Kimi de taşladı... Bunların arkasında biri vardı. Serdar Ortaç'ın kalkıp orada sahneye çıkması şovmenlikten öte değil. Peki onu sahneye çıkaran kimdi?" dedi.

"AHMET KAYA BELKİ METRİS CEZAEVİNDE ÖLDÜRÜLEBİLİRDİ"

İki Gözüm Ahmet: Sürgün filmiyle ilgili konuşan ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti: "Biz filmde öze indik. Bir ağaca baktığınız zaman gövdeyi, yaprakları, dalları görürsün. Kökleri görmezsin...Biz toprağın altını eşeledik. Bu filmde derin devlet var, ispatı çok yakın. Mesela o zaman Metris Cezaevi siyasi cezaevi değildi. Ahmet Kaya gece mahkemeye çıkarılarak askeri araçla Metris Cezaevine götürüldü. Tam araçtan indirilirken gelen talimatla Ümraniye Cezaevi'ne gönderildi. Ahmet Kaya belki Metris Cezaevi'nde öldürülebilirdi."

"DERİN GÜÇLER AHMET KAYA'YI YURTDIŞINA ÇIKARMAK İSTEDİ"

"Ümraniye Cezaevi'nde de sabah şartlı tahliye edildi. Normalde şartlı tahliyede yurtdışı yasağı olurdu ama Ahmet Kaya da buna uymadılar ve derin güçler onu yurtdışına çıkarmak istedi. Bazılarının niyeti onu yurtdışında örgüte sokup Türkiye'ye karşı koz olarak kullanmak istediler. İspatı da şu; evini kurşunladılar, arabasını kurşunladılar, ofisini kurşunladılar. Ona korku vererek yurtdışına gitmesini sağladılar. Onu uçakla yurtdışına çıkardılar. Şartlı tahliyesi olan biri yurtdışına çıkamaz uçakla."

AHMET KAYA VE SERDAR ORTAÇ ARASINDA NE OLMUŞTU?

Ahmet Kaya, 10 Şubat 1999 tarihinde katıldığı Magazin Gazetecileri Derneği'nin gecesinde "Kürtçe şarkı söylemek, klip çekmek istiyorum" dediği için tepki çekmişti. Kaya'ya tepki gösteren Serdar Ortaç sahneye çıkıp Sibel Can'ın "Padişah" şarkısını "Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, padişah değil. Atatürk yolunda tüm Türkiye, bu vatan bizim. Ellerin değil" sözlerini okumuştu. Ortaç bunun ardından 10. Yıl Marşını söyleyince konuklar Ahmet Kaya'yı linç ederek çatal bıçak fırlatmışlardı. Yaşanan saldırının ardından yurt dışına çıkan Ahmet Kaya, 16 Kasım 2000 tarihinin sabahında geçirdiği kalp krizi sonucu Paris'te hayatını kaybetmişti.