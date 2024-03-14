Ahmet Hakan Yumakoğulları kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya - Korkuteli Belediye Başkan adayı Ahmet Hakan Yumakoğulları kaç yaşında, nereli?
Ahmet Hakan Yumakoğulları kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya- Korkuteli Belediye Başkan adayı Ahmet Hakan Yumakoğulları kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Antalya -Korkuteli Belediye Başkan adayı olan Ahmet Hakan Yumakoğulları hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Ahmet Hakan Yumakoğulları'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Ahmet Hakan Yumakoğulları kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya - Korkuteli Belediye Başkan adayı Ahmet Hakan Yumakoğulları kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
AHMET HAKAN YUMAKOĞULLARI KİMDİR?
Ahmet Hakan Yumakoğulları, Yeniden Refah Partisi Antalya- Korkuteli Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Antalya - Korkuteli Belediye Başkan adayı Ahmet Hakan Yumakoğulları eğitimcidir ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.