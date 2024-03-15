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Ahmet Bozgeyik kimdir? CHP Gaziantep Oğuzeli Belediye Başkan Adayı Ahmet Bozgeyik kaç yaşında, nereli?

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Ahmet Bozgeyik kimdir? CHP Gaziantep Oğuzeli Belediye Başkan Adayı Ahmet Bozgeyik kaç yaşında, nereli? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gaziantep Oğuzeli Belediye Başkan Adayı olan Ahmet Bozgeyik hakkında merak edilenler gündemde. Kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları ile ilgili detaylar araştırılıyor. Ahmet Bozgeyik'in kim olduğu ve siyasi geçmişi hakkında bilgiler araştırılan konular arasında yer alıyor.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Gaziantep Oğuzeli Belediye Başkan adayı ise Ahmet Bozgeyik. Ahmet Bozgeyik nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

AHMET BOZGEYİK KİMDİR?

Ahmet Bozgeyik 1973 yılında Gaziantep'te doğdu. Lise eğitimini M. Rüstü Uzel Endüstri Meslek Lisesi'nin Tekstil ve İplikçilik Bölümü'nde tamamladıktan sonra, 1993 yılında Gazi Üniversitesi Yozgat Meslek Yüksekokulu'ndan mezun oldu.

1993-1998 yılları arasında Şahinbey Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü'nde çalıştım. 1999 yılından itibaren çeşitli firmalarda Organize Sanayi Bölgesi'nde İplik İşletmelerinde İşletme Şefliği, İşletme Müdürlüğü, Fabrika Müdürlüğü ve Genel Koordinatörlük gibi çeşitli görevlerde bulundu. 2015 yılından itibaren halı sektöründe Üst Düzey Yöneticilik yaptı. 2019 yılında DSN Kimya Tekstil San. ve Tic. Ltd Şti. adlı şirketi kurdum ve halen Tekstil Yardımcı Kimyasalları üretimi yapmakta. Aynı zamanda Oğuzeli İlçesi Aşağı Güneyse Mahallesi'nde zeytin yetiştiriciliği ve çiftçilikle de ilgilenmekte.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Cumhuriyet Halk Partisi Ahmet Bozgeyik Gaziantep Oğuzeli Gündem Yaşam Politika Haberler

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