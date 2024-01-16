Ahmet Bostancı kimdir, suçu ne? Ahmet Bostancı tahliye oldu mu?

Cuma hutbesinde Atatürk'ün anılmasına tepki gösterdiği için tutuklanan Ahmet Bostancı, bugün Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tahliye edildi. Bostancı'nın tahliyesinin ardından duruşmanın görüldüğü İstanbul Anadolu Adliyesi'nde kalabalık bir grup tarafından "Yaşasın şeriat" sloganları atıldı. Ahmet Bostancı kimdir, suçu ne? Ahmet Bostancı tahliye oldu mu?

AHMET BOSTANCI KİMDİR, SUÇU NE?

Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Bostancı ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme, sanığın tahliyesine karar verdi.

Gayrettepe'deki bir camide görevli imamın 10 Kasım'daki ölüm yıl dönümünde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e dua etmesinden rahatsızlık duyduğunu anlattığı videoyu sosyal medyada paylaşan kişi hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

4,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Bunun üzerine paylaşımın yapıldığı rumuzlu sosyal medya hesabının Ahmet Bostancı'ya ait olduğunu tespit eden polislerce Ümraniye'de gözaltına alınan şüpheli tutuklanmıştı. İddianamede, sanığın "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Bostancı'nın tahliyesinin ardından duruşmanın görüldüğü İstanbul Anadolu Adliyesi'nde "Yaşasın şeriat" sloganları atıldı.