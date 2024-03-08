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Ahmet Aydın kimdir? AK Parti İzmir- Seferihisar Belediye Başkan adayı Ahmet Aydın kaç yaşında, nereli?

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Ahmet Aydın kimdir? AK Parti İzmir- Seferihisar Belediye Başkan adayı Ahmet Aydın kaç yaşında, nereli? AK Parti İzmir-Seferihisar Belediye Başkan adayı Ahmet Aydın, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmıştır.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. İzmir- Seferihisar Belediye Başkan adayı ise Ahmet Aydın oldu. Vatandaşlar, Ahmet Aydın'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Ahmet Aydın kimdir? AK Parti Seferihisar Belediye Başkan adayı Ahmet Aydın kaç yaşında, nereli?

AHMET AYDIN KİMDİR?

  • İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Hasan Kalyoncu Üniversitesi-İstanbul ortak programında Liderlik ve Küresel Girişimcilik Anabilim Dalında yüksek lisansını bitirmiştir.
  • Radyoloji teknisteni olarak çalışan Ahmet Aydın, serbest avukatlık mesleğini yapmıştır. Fazilet Partisinde Teşkilattan Sorumlu Adıyaman İl Başkan Yardımcılığı görevinde çalışmalarına devam etmiştir. AK Parti Adıyaman İl Teşkilatı kurucuları arasında yer alarak Adıyaman İl Başkanlığı görevine getirilmiştir.
  • 23 ve 24. Dönemde Adıyaman Milletvekili olarak TBMM'ye girmiştir. Ak Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Üyeliği görevlerini üstlenen Ahmet Aydın, 24. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubunda Grup Başkanvekili olarak görevde bulunmuştur.
  • Ahmet Aydın evli ve 3 çocuğu babasıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Ahmet Aydın AK Parti İzmir Gündem Yaşam Politika Haberler

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