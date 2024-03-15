Ahmet Ataç kimdir? CHP Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Ahmet Ataç kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkan adayı ise Ahmet Ataç. Ahmet Ataç nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

AHMET ATAÇ KİMDİR?

Ahmet Ataç, Eskişehir'de doğmuş ve Maarif Koleji'ni tamamladıktan sonra 1969 yılında İstanbul Diş Hekimliği Yüksek Okulu'ndan mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından serbest diş hekimi olarak çalışmaya başlamıştır. 1986 yılında Eskişehir-Kütahya-Afyon-Bilecik illeri Diş Hekimleri Odası Başkanı seçilmiş ve 1994-1999 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Mediko-Sosyal Öğrenci Hastanesi'nde diş hekimi olarak görev almıştır.

Türk Diş Hekimleri Birliği'nin çeşitli kademelerinde görev alan Ataç, 1996-1997 ve 1998-1999 yıllarında Türk Diş Hekimleri Birliği Etik Komisyonu üyeliğine seçilmiş ve 2004-2009 yılları arasında Türk Diş Hekimleri Birliği Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır.

18 Nisan 1999 yerel seçimlerinde DSP listesinden Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanlığı'na seçilen Dt. Ahmet Ataç, 2004 yılına kadar bu görevi sürdürmüştür. 29 Mart 2009 seçimlerinde DSP'den tekrar aday olduğu ve Eskişehir halkının büyük desteğiyle tekrar Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanlığı görevine gelmiştir. 2011 yılı Şubat ayında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı bir törenle CHP'ye katılmıştır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.