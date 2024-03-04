Ahmet Akın kimdir? Halk Tv konuğu Ahmet Akın kaç yaşında, nereli? Ahmet Akın biyografisi!

İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu CHP Balıkesir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Ahmet Akın kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Ahmet Akın kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Ahmet Akın kimdir? Ahmet Akın kaç yaşında, nereli? Ahmet Akın biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

AHMET AKIN KİMDİR?

Ahmet Akın, 13 Ağustos 1973 yılında Balıkesir/Gönen'de doğdu. Baba adı Erdal, anne adı Nejla'dır. İlk ve ortaokul eğitimlerini Gönen'de tamamladıktan sonra İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Ardından, İngiltere'de Cambridge Eurocenter'da Dil ve Ekonomi eğitimleri aldı. Ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi'nde Siyaset eğitimi gördü.

İspanya'da farklı tarihlerde "Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Üretimi" üzerine birçok eğitim ve seminerlere katıldı. Enerji alanında faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarında Genel Müdür, uluslararası alanda faaliyet gösteren holdinglerde CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını sona erdirecek, çevreye duyarlı ve daha ekonomik elektrik üretim projeleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

25. dönem Balıkesir Milletvekili İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca bilen Akın, evli ve iki çocuk babasıdır.

27. dönem CHP Balıkesir milletvekili adayı oldu.