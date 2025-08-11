2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı, sınava giren adaylar arasında en çok merak edilen konulardan biri haline geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılında ilk kez uygulamaya koyduğu AGS ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), öğretmen adayları için kariyerlerinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. 13 Temmuz 2025'te yapılan sınavın ardından, yüz binlerce aday sonuçların hangi tarihte açıklanacağını sabırsızlıkla bekliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) tarafından yayımlanan resmi takvimde sonuçların açıklanma tarihi netleşti ve adayların heyecan dolu bekleyişi bu sayede sona erecek. Sınav sonuçları, adayların gelecek planlarını şekillendirmeleri açısından büyük önem taşıyor ve açıklanacak tarih itibarıyla tüm katılımcılar sonuçlarına kolayca erişebilecek. AGS sınav sonuçları ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor. AGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB AGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ösym'nin 2025 sınav takvimine göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçları 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü ilan edilecek. Adaylar, sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile Ösym'nin resmi sonuç sorgulama sitesi olan "sonuc.osym.gov.tr" üzerinden ulaşabilecekler. Ayrıca, Ösym'nin mobil uygulamaları aracılığıyla da sınav sonuçlarına kolaylıkla erişim sağlanabilecek. Sonuç açıklamasıyla birlikte adaylara doğru-yanlış sayıları, sınav puanı ve başarı sıralaması gibi detaylı bilgiler verilecek.

AGS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Ösym'nin geçmiş yıllarda bazı sınav sonuçlarını planlanan tarihten önce açıklaması, adaylar arasında "AGS sonuçları erken açıklanır mı?" sorusunu gündeme getirdi. Ancak şu anda Ösym'den erken açıklamaya dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Sınav değerlendirme süreci; soru itirazlarının incelenmesi ve puanlama işlemlerinin karmaşıklığı nedeniyle genellikle planlanan takvime uygun şekilde ilerlemektedir. Bununla birlikte, Ösym'nin gelişmiş teknolojik altyapısı ve hızlı değerlendirme imkanları göz önüne alındığında, sonuçların birkaç gün erken açıklanması ihtimali tamamen ortadan kalkmamıştır. Adayların, resmi duyurular için Ösym'nin web sitesi ve sosyal medya hesaplarını düzenli olarak takip etmeleri önerilir.

AGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

MEB AGS ve ÖABT sınav sonuçları, Ösym'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile kolayca sorgulanabilecek. Ayrıca, Ösym'nin mobil uygulamaları da sonuçlara hızlı ve pratik erişim imkanı sunuyor. Adaylar, sonuç sayfasında sınav puanları, doğru ve yanlış cevap sayıları ile başarı sıralamalarını detaylı şekilde görüntüleyebilecek. Sonuçlar yalnızca dijital ortamda resmi olarak duyurulacak olup, adaylara posta yoluyla herhangi bir belge gönderilmeyecek. Bu nedenle, açıklama günü ÖSYM sistemine giriş yaparak sonuçları takip etmek son derece önemlidir.