Ağrı'da tefecilik operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçuna yönelik yaklaşık 7 ay süren planlı ve titiz çalışmalar sonucunda önemli bir operasyona imza atıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında detaylı inceleme yapıldı. MASAK verileri doğrultusunda şüphelilere ait hesap hareketlerinin toplam hacminin 378 milyon 775 bin 83 TL olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında bazı araç alım-satım işlemlerinin gerçeği yansıtmadığı, müşteki beyanları doğrultusunda ise faiz karşılığında para verilerek hayali araç satışları üzerinden tefecilik faaliyetinde bulunulduğu değerlendirildi. Elde edilen deliller doğrultusunda 16 Haziran 2026 tarihinde saat 05.30'da şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

7 AYLIK ÇALIŞMANIN ARDINDAN EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Ağrı'da tefecilik suçuna yönelik yürütülen soruşturma, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 7 ay boyunca planlı şekilde sürdürüldü. Bu süreçte şüphelilerin mali hareketleri, araç alım-satım işlemleri ve müşteki beyanları detaylı olarak incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda, tefecilik faaliyetlerine ilişkin önemli delillere ulaşıldı. MASAK verileri doğrultusunda yapılan incelemelerde, 8 şüpheliye ait hesap hareketlerinin toplam hacminin 378 milyon 775 bin 83 TL olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında bazı araç alım-satım işlemlerinin gerçeği yansıtmadığı, bu işlemlerin hayali satışlar üzerinden yürütüldüğü değerlendirildi. Müşteki beyanlarında ise faiz karşılığında para verildiği ve bu yolla tefecilik faaliyetinde bulunulduğu iddiaları yer aldı. Elde edilen deliller üzerine 16 Haziran 2026 tarihinde saat 05.30'da şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri başlatılırken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

ADRESLERDE ÇEK, SENET VE DOKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında şüphelilere ait adreslerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 89 adet tabanca fişeği ile tefecilik suçunda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda çek, senet ve çeşitli doküman ele geçirildi. Ele geçirilen materyallerin soruşturma dosyasına delil olarak eklendiği belirtildi. Yetkililer, suçtan elde edildiği değerlendirilen para hareketleri ve hayali araç satışlarına ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi. Operasyonun, tefecilik suçuyla mücadele kapsamında kentte yürütülen kapsamlı çalışmalardan biri olduğu ifade edildi. Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden suç ve suçlularla mücadelenin ilgili kurumların koordinasyonunda kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Haber: Servet Arslan