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Ağrı’ya 47 Yeni Sağlık Personeli Kadrosu Tahsis Edildi

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Ağrı’ya 47 Yeni Sağlık Personeli Kadrosu Tahsis Edildi
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Ağrı'da sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılması ve sağlık kuruluşlarının personel kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım daha atıldı. Sağlık Bakanlığının 2026/3 İlk Defa ve Yeniden Atama kapsamında Ağrı'ya toplam 47 sağlık personeli kadrosu tahsis edildi.


Ağrı’da sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılması ve sağlık kuruluşlarının personel kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım daha atıldı. Sağlık Bakanlığının 2026/3 İlk Defa ve Yeniden Atama kapsamında Ağrı’ya toplam 47 sağlık personeli kadrosu tahsis edildi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci tarafından duyurulan kadro tahsisi kapsamında Ağrı’ya 13 uzman tabip, 6 tabip, 13 uzman diş tabibi, 11 diş tabibi ve 4 eczacı olmak üzere toplam 47 kişilik kontenjan ayrıldı.

Diş Sağlığı Hizmetlerine 24 Yeni Kadro

Tahsis edilen kadroların dağılımında ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ayrılan kontenjanlar öne çıktı. Bu kapsamda 13 uzman diş tabibi ve 11 diş tabibi olmak üzere toplam 24 kadro diş sağlığı alanında değerlendirilecek.

Hekim kadrolarında 13 uzman tabip ve 6 tabip olmak üzere 19 kişilik kontenjan ayrılırken, eczacılık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla da 4 kadro tahsis edildi.

Yeni kadro tahsisleriyle birlikte Ağrı’daki sağlık kuruluşlarının insan kaynağı kapasitesinin artırılması, sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Milletvekili Kilerci’den Teşekkür

AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ağrı’ya tahsis edilen 47 yeni kadronun kentteki sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi açısından önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

Milletvekili Kilerci, Ağrı’ya sağlanan destek ve katkılardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na teşekkür ederek, yeni kadroların Ağrı’ya ve tüm vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Tahsis edilen kadrolara yapılacak atamaların ardından sağlık personelinin görev yapacağı hastane ve sağlık kuruluşlarının dağılımının netleşmesi bekleniyor.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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