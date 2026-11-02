Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ağrı Valisi Bozkurt, YEDAM'da bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında bilgi aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı Valisi Bozkurt, YEDAM'da bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında bilgi aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, YEDAM'ı ziyaret ederek bağımlılıkla mücadele ve danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi aldı. Ziyarette Yeşilay Şube Başkanı Cihangir Aslan da hazır bulundu; Bozkurt önleyici ve rehabilite edici hizmetlerin önemine dikkat çekti.

Ağrı Valisi Dr. Önder BOZKURT, Yeşilay Danışmanlık Merkezini (YEDAM) ziyaret ederek bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve sunulan danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Ağrı İli Yeşilay Şube Başkanı Cihangir ASLAN ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette, bağımlılıkla mücadele alanında gerçekleştirilen faaliyetler, bağımlılık riski taşıyan bireylere yönelik destek hizmetleri ve toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Ziyarette, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca tedavi süreçleriyle sınırlı kalmayıp önleyici, koruyucu ve rehabilite edici hizmetlerle bütüncül bir yaklaşımla sürdürülmesinin önemine dikkat çeken Vali BOZKURT, toplum sağlığının korunması ve bireylerin yeniden sosyal hayata kazandırılması noktasında yürütülen çalışmaların kıymetli olduğunu ifade etti.

Vali BOZKURT, özverili çalışmalarından dolayı Yeşilay Şube Başkanı Cihangir ASLAN ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
Uyuşturucuyu sakladığı yer inanılmaz! Polis makasla ayırdı

Uyuşturucuyu sakladığı yer inanılmaz! O makas boşuna değil
Bangladeş'te işçiler ayaklandı! Yüzde 140 zam talebi ülkeyi karıştırdı

İşçilerin zam talebi ülkeyi kaosa sürükledi
İngiltere'de Filistin'e destek eylemlerinde 4 bin 200 gözaltı

İngiltere'de ortalık karıştı! 325 kişiye gözaltı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Depremde ikiye bölünen zeytin bahçesinde tedirgin hasat! 300 metrelik yarığın kenarında çalışıyorlar

Önce masmavi duman yükseldi, sonra bahçe ikiye bölündü
Kanada'da Cadılar Bayramı kabusu! Çocuklara dağıtılan şekerlerden iğne çıktı

Çocuklara dağıtılan şekerlerden iğne çıktı
Yüzde 80 indirim yalan çıktı! Bakanlıktan milyonluk ceza

Bakanlık indirim yalanını yutmadı! İnternet sitesine milyonluk ceza
Türk iş insanıyla evli olan Alina Habba'nın 50 milyon dolarlık anlaşması Trump'ı kızdırdı!

Alina Habba'nın 50 milyon dolarlık anlaşması Trump'ı kızdırdı!
Pentagon'un 'çılgın' planını duyurdu, günler sonra felç geçirdi

Pentagon'un "çılgın" planını duyurdu, günler sonra felç geçirdi
Rekabet Kurumu harekete geçti! Google'ın yapay zeka özetlerine 'adil paylaşım' freni

Google için harekete geçildi! Yapay zeka özetlerine fren
Japonya'daki camide sürpriz! Ezanı Bilal Erdoğan okudu

Japonya'daki camide sürpriz! Ezanı Bilal Erdoğan okudu