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Ağrı Valisi Bozkurt, Düzenli Depolama Tesisi yer seçimi çalışmalarına katıldı

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Ağrı Valisi Bozkurt, Düzenli Depolama Tesisi yer seçimi çalışmalarına katıldı
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Ağrı’da atıkların düzenli bertarafı için Ağrı İli Çevre Hizmetleri Birliği kapsamında saha çalışmaları sürüyor. Vali Dr. Önder Bozkurt, Düzenli Depolama Tesisi yer seçimi çalışmalarına katıldı; ilk Birlik Meclisi toplantısı ekim ayında yapılacak.

Ağrı’da çevre yönetimi ve atıkların düzenli şekilde bertaraf edilmesine yönelik yeni dönem için çalışmalar sürüyor. Vali Dr. Önder Bozkurt, beraberindeki heyetle Düzenli Depolama Tesisi için yürütülen yer seçimi çalışmalarına katıldı.

Ağrı’da katı atıkların düzenli şekilde bertaraf edilmesi ve çevre hizmetlerinin daha kapsamlı yürütülmesi amacıyla oluşturulan Ağrı İli Çevre Hizmetleri Birliği kapsamında saha çalışmaları devam ediyor. Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt; Vali Yardımcısı Yaşar Artar, İlbank Erzurum Bölge Müdürü Tamer Turhan, Genel Müdürlük temsilcileri, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü ile birlikte Düzenli Depolama Tesisi için gerçekleştirilen yer seçimi çalışmalarına katıldı.

DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİ İÇİN YER SEÇİMİ

Çalışmaların önemli başlıklarından birini, Ağrı’da atıkların düzenli şekilde bertaraf edilmesine hizmet edecek tesis için uygun alanın belirlenmesi oluşturuyor. Teknik ve idari kurumların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen saha çalışmasında yer seçimi süreci değerlendirildi. Ağrı İli Çevre Hizmetleri Birliği, 31 Ağustos 2026 tarihli ve 33356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle kuruldu. Birliğin faaliyete geçmesiyle birlikte kent genelindeki çevre yönetimi ve atıkların bertarafına yönelik çalışmaların ortak bir yapı içerisinde yürütülmesi hedefleniyor.

İLK BİRLİK MECLİSİ EKİM AYINDA TOPLANACAK

Yeni yapının kurumsal sürecindeki önemli adımlardan biri de ekim ayında atılacak. Ağrı İli Çevre Hizmetleri Birliği’nin ilk Birlik Meclisi toplantısının ekim ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. İlk toplantının ardından çevre hizmetleri ve atık yönetimine ilişkin çalışmaların daha kapsamlı şekilde yürütülmesi hedeflenirken, Düzenli Depolama Tesisi için başlatılan yer seçimi çalışmaları da sürecin öncelikli başlıkları arasında yer alıyor.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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