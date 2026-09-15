Ağrı’nın İlçelerinde 'Afetlere Hazırlık İçin Ekipler' Eğitildi

Ağrı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, üç ilçenin kaymakamlıkları bünyesinde oluşturulan ekiplerin, olası afetlerin ardından barınma hizmetlerini etkin şekilde yürütebilmesi amacıyla eğitim programları düzenlendi.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan ekipler, akreditasyon sürecinin bir sonraki aşaması olan evraklama çalışmalarına başladı.Sürecin tamamlanmasıyla ekiplerin afet ve acil durumlarda daha organize ve koordineli görev yapabilecek seviyeye ulaşması hedefleniyor.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, afetlere hazırlığın yalnızca afet anındaki müdahaleden ibaret olmadığı, önceden oluşturulan ekiplerin eğitimli ve hazır tutulmasının büyük önem taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, “Afetlere karşı daha güçlü, dirençli ve hazırlıklı bir Ağrı hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerine yer verilirken, eğitimlere katılan kaymakamlık personeline teşekkür edildi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu