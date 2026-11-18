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Ağrı İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet ACU başkanlığında, İl Sağlık Müdürlüğü yönetim ekibinin katılımıyla 17 Kasım 2026 tarihinde Taşlıçay Devlet Hastanesi’nde mesai sonrası genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Taşlıçay ilçesinde sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumu, yürütülen çalışmalar ve hizmet sunumunda karşılaşılan hususlar ele alındı. Sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılması, hasta memnuniyetinin güçlendirilmesi ve mevcut hizmet kapasitesinin daha etkin kullanılması konularında karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Sağlık hizmetlerinin etkin, verimli ve kesintisiz bir şekilde sunulmasına yönelik çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, hizmet kalitesinin artırılması ve vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması amacıyla yürütülecek çalışmalar üzerinde duruldu.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu