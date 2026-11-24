Ziyarete; AFAD Başkan Yardımcısı Cengiz GEVREK, Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi ERGİN, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan TATAR, Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Elif BAĞ, Bağışçı İlişkileri Daire Başkanı Kasım ESER, Gönüllülük ve Sivil Toplum İlişkileri Daire Başkanı Hüseyin CEVEN, Geçici Barınma ve Lojistik Depo Yönetimi Daire Başkanı Güray KARAKAYA, Yer Seçimi ve Mekânsal Planlama Daire Başkanı Habip GÜNEŞ, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mustafa ESİN, Uluslararası İnsani Yardım Daire Başkanı Seyfettin KARABULUT, Acil Yardım ve Altyapı Hasarları Daire Başkanı Ayhan IŞIK ile Projelendirme ve Yapım İşleri Daire Başkanı Levent UÇARLI katıldı.

Heyet, Ağrı programı kapsamında Diyadin ilçesinde düzenlenen "95 TOKİ Sosyal Konutunun açılışı ile 26 AFAD hak sahibinin kura çekimi ve anahtar teslim törenine" katılarak destek ve katkı sundu. İl merkezinde gerçekleştirilen programlarda ise akredite arama kurtarma ekiplerine sertifika ve arma takdimi yapıldı; kamu destek ekipleri ile Destek AFAD gönüllülerine sertifikaları verildi. Ayrıca arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere çeşitli tür ve nitelikte ekipmanların dağıtımı gerçekleştirildi.

Programların ardından AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret eden heyet, il genelinde yürütülen çalışmalar, afetlere hazırlık kapasitesi ve müdahale faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Dr. Önder BOZKURT, nazik ziyaretleri, ilimizde gerçekleştirilen programlara katılımları ve afetlere hazırlık ile müdahale kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik sağladıkları destek ve katkılardan dolayı AFAD Başkanı Pehlivan ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu