Ağrı'da 2026-2027 Eğitim Yılı Hazırlıkları Toplantısı





Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan başkanlığında düzenlenen İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı'nda, 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları, öğrenci güvenliği, akademik başarı ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulanmasına ilişkin çalışmalar değerlendirildi.İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan'ın yanı sıra Eğitim Müfettişleri Başkanı İbrahim Gökalp, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Neriman Karakoç ve Edip Erdoğan, ilçe milli eğitim müdürleri ile şube müdürleri katıldı.

YENİ DÖNEMİN YOL HARİTASI DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantı, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler konulu 2026/70 sayılı Genelge kapsamında il genelinde yürütülecek çalışmaların sunumuyla başladı.Toplantıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel yaklaşımı, öğrenci profili, Erdem-Değer-Eylem ve Beceriler Çerçevesi kapsamında yapılacak çalışmalar ile yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları ilçe bazında ele alındı. Okulların fiziki, teknik ve idari açıdan yeni döneme hazırlanması, bakım, onarım, güçlendirme, doğalgaz dönüşümü, ısınma, enerji, temizlik, donatım ve eğitim materyali ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Akademik başarı ve sınav hazırlıkları ele alındı.



Öğrenci başarısının artırılması amacıyla ilçe bazlı hedeflerin belirlenmesi, ölçme ve değerlendirme sonuçlarının analiz edilmesi, öğrenme eksiklikleri ve öğrenme kayıplarının giderilmesine yönelik çalışmalar görüşüldü. LGS ve YKS başta olmak üzere merkezi sınavlara hazırlık süreçleri ile MEBİ ve EBA'nın öğrenciler tarafından etkin kullanılmasına yönelik çalışmalar da toplantının gündeminde yer aldı. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin güçlendirilmesi, öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerinin desteklenmesi ile öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarına yönelik planlamalar değerlendirildi.

ÖĞRENCİ GÜVENLİĞİ İÇİN TEDBİRLER GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda taşımalı eğitim hizmetleri, okul servislerinin güvenliği, servis araçlarının uygunluğu ve yüklenici firmaların yükümlülükleri ele alındı. Okul çevreleri ve eğitim kurumlarında öğrenci güvenliğinin sağlanması, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, risklerin belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin çalışmalar da değerlendirildi. Personel, norm kadro, izin ve özlük işlemleri, eğitim kurumlarının bütçe ve ödeme süreçleri, özel öğretim kurumlarının iş ve işlemleri ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarında staj ve işletmelerde mesleki eğitim süreçleri de görüşüldü.

"MAARİFİN KALBİNDE OYUN" TEMASI UYGULANACAK

2026-2027 eğitim öğretim yılında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül eğitim anlayışı doğrultusunda uygulanacak "Maarifin Kalbinde Oyun" teması kapsamında ilçelerde yürütülecek çalışmalar da değerlendirildi. İlçeler arasında koordinasyonun güçlendirilmesi, başarılı eğitim uygulamalarının ve iyi örneklerin paylaşılması, ortak çalışma alanlarının geliştirilmesi ile Bakanlık tarafından yürütülen proje ve programların uygulanma durumları görüşüldü. İlçe milli eğitim müdürlerinin görüş, öneri ve değerlendirmelerinin alınmasının ardından toplantı sona erdi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu