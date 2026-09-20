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Ağrı'da Vali Bozkurt başkanlığındaki İRAP toplantısında afet riskleri değerlendirildi

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Ağrı'da Vali Bozkurt başkanlığındaki İRAP toplantısında afet riskleri değerlendirildi
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Ağrı Valiliği koordinasyonunda Vali Önder Bozkurt başkanlığında düzenlenen İRAP toplantısında kent genelindeki afet riskleri değerlendirildi. Toplantıda afet öncesi tedbirler, kurumların sorumlulukları ve yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Ağrı’da afet risklerinin azaltılması ve olası afetlere karşı hazırlık çalışmalarının güçlendirilmesi amacıyla İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) toplantısı gerçekleştirildi. 

Ağrı Valiliği koordinasyonunda düzenlenen toplantıya Ağrı Valisi Önder Bozkurt başkanlık etti. Toplantıda kurum müdürleri, yerel yönetim temsilcileri ve ilgili birim amirleri bir araya gelerek kent genelindeki afet risklerini değerlendirdi.

Ağrı’nın Afet Riskleri Değerlendirildi

Toplantının ana gündemini, Ağrı’da afetlere yol açabilecek risklerin belirlenmesi ve mevcut risklerin azaltılmasına yönelik çalışmalar oluşturdu. 

Kent genelinde yürütülen hazırlıkların yanı sıra, afet öncesinde alınması gereken tedbirler de ele alındı.

Kurumların kendi görev alanları kapsamında yürüttüğü çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, afet risklerinin azaltılması için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekildi.

Kurumların Sorumlulukları Ele Alındı

İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında kurumların sorumlulukları ve önümüzdeki süreçte yürütülecek çalışmalar da toplantının gündeminde yer aldı.

Ağrı’nın karşı karşıya bulunduğu afet risklerinin değerlendirilerek gerekli tedbirlerin zamanında alınması, olası afetlerin can ve mal kayıpları üzerindeki etkisinin en aza indirilmesi açısından yürütülen çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Toplantıda ayrıca ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluk alanları doğrultusunda yapılacak çalışmaların koordineli şekilde yürütülmesi değerlendirildi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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