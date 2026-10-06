Haberler

Ağrı'da üniversitelilere güvenlik bilgilendirmesi yapıldı, 5 bin 750 kişiye ulaşıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı'da üniversitelilere güvenlik bilgilendirmesi yapıldı, 5 bin 750 kişiye ulaşıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı İl Emniyet ekipleri, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi kampüsünde 2026-2027 Eğitim-Öğretim Dönemi kapsamında stant etkinliği düzenledi. Öğrencilere güvenli yaşam ve olası tehditlere karşı tedbirler anlatıldı; etkinlikte 5 bin 750 öğrenciye ulaşıldı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Dönemi kapsamında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi kampüsünde “El Ele Güvenli Geleceğe” temalı stant etkinliği gerçekleştirildi.

Öğrencilerin eğitim-öğretim hayatlarını güvenli ve huzurlu bir ortamda sürdürebilmelerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen etkinlikte; illegal yapılanmalara karşı farkındalığın artırılması, öğrencilerin karşılaşabilecekleri risklere ilişkin bilinçlendirilmesi ve gençlerle güvenlik konusunda ortak bir farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Stant alanını ziyaret eden öğrencilere, güvenli yaşam ve olası tehditlere karşı alınabilecek tedbirler konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Öğrencilerin soruları yanıtlanırken, etkinlik kapsamında çeşitli bilgilendirici materyal ve hediyeler de takdim edildi.

Gerçekleştirilen çalışma ile üniversite öğrencileriyle doğrudan iletişim kurulması ve güvenlik hizmetlerinin yalnızca olaylara müdahale boyutuyla sınırlı kalmayıp önleyici ve bilinçlendirici çalışmalarla desteklenmesi amaçlandı.

Etkinlik kapsamında toplam 5 bin 750 öğrenciye ulaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından, gençlerin güvenli bir eğitim ortamında öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacıyla bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
Galatasaray otobüsünün peşine takıldı! Sonu kötü oldu

Galatasaray otobüsünün peşine takıldı! Sonu kötü oldu
Rus fenomenin öldüğü kazada karar

Tatiana'nın Türkiye'deki ölümünde karar
7 öğrencinin bıçaklandığı ortaokuldan ilk görüntüler

7 öğrencinin bıçaklandığı ortaokuldan ilk görüntüler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkler o ülkeyi terk etmeye başladı! Evlerini satışa çıkarıyorlar

Türkler valizleri topladı! O ülkeyi akın akın terk ediyorlar
Mısır'dan İsrail'e savaş resti: Bedeli ağır olur, yine ezeriz

Tehdit ettikleri ülkeden tarihi rest: Bedeli ağır olur, yine ezeriz
Buluştuğu erkek arabada kabusu yaşattı: Özel ve mahrem bölgelerime...

Buluştuğu erkek arabada kabusu yaşattı: Özel ve mahrem bölgelerime...
Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi

Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi

Kendi memleketinden Montella'ya kötü haber: Başı dertte

"Başı dertte" diyerek kötü haberi duyurdular!

Mersin'de yolsuzluk soruşturması! 2 belediye başkanı tutuklandı

Şehri sarsan yolsuzluk soruşturması! 2 belediye başkanı tutuklandı
Icardi için çarpıcı iddia: Yeniden dönmek istiyor! Galatasaray'dan jet hızında açıklama

Galatasaray'a mı dönüyor? Dursun Özbek'ten açıklama geldi