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Ağrı'da İl Milli Eğitim Müdürü Çakan, Bilge Sesler Atölyesi'ne katıldı

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Ağrı'da İl Milli Eğitim Müdürü Çakan, Bilge Sesler Atölyesi'ne katıldı
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Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, Şerife Bacı Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek Bilge Sesler Atölyesi'ne katıldı. Öğrenciler, bölgedeki büyüklerin yaşam deneyimlerini ve değerlerini kayıt altına alarak dijital sözlü tarih arşivi oluşturuyor.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, Şube Müdürü İhsan Kösen ile Şerife Bacı Anadolu Lisesini ziyaret ederek okulda yürütülen değerler eğitimi çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılında uygulanacak projeler hakkında bilgi aldı. Okul Müdürü Mehmet Selim Çelik tarafından karşılanan Çakan'a, okulda yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında sunum yapıldı.

Öğrenciler büyüklerin deneyimlerini kayıt altına alıyor

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hazırlanan "Bilge Sesler Atölyesi" kapsamında öğrenciler, bölgedeki büyüklerle görüşmeler gerçekleştiriyor.Öğrenciler, gerçekleştirdikleri görüşmeler aracılığıyla geçmişten günümüze aktarılan yaşam deneyimleri, gelenekler ve değerleri kayıt altına alıyor. Çalışmayla sözlü tarih niteliğindeki anlatıların dijital ortamda arşivlenmesi ve öğrencilerin farklı kuşakların birikimlerini doğrudan dinlemesi sağlanıyor.Çakan da ziyaret sırasında atölye çalışmasına katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin yönelttiği soruları yanıtlayan Çakan, öğrencilerin yürüttüğü çalışmaları dinledi.

Okulda farklı alanlarda projeler yürütülüyor

Çelik, "Bilge Sesler Atölyesi"nin yanı sıra okulda yürütülen "Empati Köprüsü", "Nezaket Kültürü Atölyesi", "OSREM (Okul Psikososyal Risk Ekosistemi Değerlendirme ve Müdahale Sistemi)" ve "İsrafsız Tabak Modeli" hakkında da Çakan'a bilgi verdi."Empati Köprüsü" projesiyle öğrencilerin farklı bakış açılarını anlamaları ve akranlar arası ilişkilerde empati becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor."Nezaket Kültürü Atölyesi"nde öğrenciler arasında olumlu iletişim ve davranışların geliştirilmesine yönelik etkinlikler düzenleniyor.OSREM kapsamında öğrencilerde görülebilecek psikososyal risk göstergelerinin erken dönemde belirlenmesine ve ihtiyaç duyulan durumlarda müdahale süreçlerinin desteklenmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor."İsrafsız Tabak Modeli" ile de okul pansiyonunun yemekhanesinde gıda israfının azaltılması için uygulamalar gerçekleştiriliyor.Çakan, projeler hakkında bilgi alarak okulun eğitim yaklaşımı ve öğrencilerin gelişimine yönelik çalışmaları değerlendirdi.

Öğrencilerle yemekte buluştu

Ziyaretin devamında okulun kız öğrenci pansiyonunu gezen Çakan, öğrencilerle birlikte yemek yedi. Öğrencilerle sohbet eden Çakan, onların görüş ve taleplerini dinledi.Ardından öğretmenlerle bir araya gelen Çakan, okulun eğitim öğretim faaliyetleri ve öğrencilerin gelişim süreçleri hakkında bilgi aldı.Okulun fiziki imkanlarını da inceleyen Çakan, eğitim ortamlarının öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlendiğini belirterek okulun fiziki yapısının kolej havası oluşturduğunu ifade etti.Çakan, öğrencilerin okullarından memnuniyet duyduğunu gözlemlediğini söyledi.Ziyaretin sonunda okul yönetimi, öğretmenler ve çalışanlarla değerlendirmelerde bulunan Çakan, yürütülen çalışmalar dolayısıyla teşekkür ederek okula başarılar diledi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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