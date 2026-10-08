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Ağrı'da aile ve gönüllülük toplantıları kaymakamların katılımıyla gerçekleştirildi

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Ağrı'da aile ve gönüllülük toplantıları kaymakamların katılımıyla gerçekleştirildi
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Ağrı'da Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından İyilik Var Millî Gönüllülük Platformu Toplantısı düzenlendi. Toplantılarda aile desteği ve gönüllülük çalışmaları değerlendirildi; vali yardımcıları, kaymakamlar ve kamu kurumları katıldı.

Toplantıda, aile yapısının korunması ve güçlendirilmesine yönelik ilimiz genelinde yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı. İl Eylem Planı ve İl Yıllık Faaliyet Planı doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirilerek, önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesine yönelik hususlar görüşüldü.

Aile kurumunun güçlendirilmesi, aile bireylerinin sosyal ve ekonomik açıdan desteklenmesi, aile içi iletişimin geliştirilmesi ve toplumun temel yapı taşı olan ailenin korunmasına yönelik çalışmaların etkin ve koordineli bir şekilde sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi.

“İYİLİK VAR” MİLLÎ GÖNÜLLÜLÜK PLATFORMU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nın ardından İyilik Var” Millî Gönüllülük Platformu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, toplumda gönüllülük bilincinin geliştirilmesi ve gönüllülük faaliyetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla hayata geçirilen “İyilik Var” uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.

Uygulamanın toplumun tüm kesimlerine tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla yürütülebilecek çalışmalar değerlendirilirken, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların gönüllülük faaliyetlerine daha etkin şekilde katılım sağlamasına yönelik yapılabilecek çalışmalar üzerinde duruldu.

Toplantıya Vali yardımcıları, Kaymakamlar, ve kamu Kurum ve Kuruluşların temsilci ve Müdürleri katıldı.

Toplantıda ayrıca, gönüllülük faaliyetlerinin il genelinde geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve daha geniş katılımla sürdürülebilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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