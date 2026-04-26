Afyonkarahisar’da dünya dansları aynı sahnede buluştu

Afyonkarahisar Felsefe ve Sanat Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Geleneksel Dünya Dans Gecesi, renkli görüntülere sahne oldu. Dünya Dans Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, farklı kültürlere ait danslar aynı sahnede sergilenerek izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatıldı.

FARKLI KÜLTÜRLER AYNI SAHNEDE BULUŞTU

Gece boyunca sahne alan ekipler, dünyanın farklı coğrafyalarına ait dansları başarıyla sergiledi. Halk oyunlarının coşkulu ritimleri, tangonun zarif ve tutkulu figürleri, çocuk zeybek ekiplerinin performansları ve Kafkas danslarının enerjisi izleyenleri büyüledi. Kültürel çeşitliliğin sahneye yansıdığı etkinlik, adeta görsel bir şölen sundu.

SANATSEVERLERDEN YOĞUN İLGİ VE ALKIŞ

Etkinlik, Afyonkarahisarlı sanatseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Program boyunca sahne alan dans ekipleri, performanslarıyla büyük alkış topladı. Renkli görüntülere sahne olan gece, katılımcılara hem kültürel bir yolculuk hem de keyifli anlar yaşattı.

Haber: Faruk Kılınç