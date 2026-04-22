Afyonkarahisar’da 21 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar’da jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyon kapsamında, hakkında 21 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. yakalanarak tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir başarıya daha imza attı. Yapılan titiz takip ve saha çalışmaları sonucunda, hakkında uzun süreli hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak adalete teslim edildi. Operasyon, kentte güvenliğin sağlanmasına yönelik kararlı mücadelenin bir parçası olarak değerlendirildi.

BİRDEN FAZLA SUÇTAN ARANIYORDU

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde yakalanan A.Y.’nin, “kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, basit yaralama, tehdit ve 6136 sayılı kanuna muhalefet” suçlarından toplam 21 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Şahsın uzun süredir arandığı ve ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucunda yakalandığı bildirildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan A.Y., ceza infaz kurumuna teslim edildi. Yetkililer, Afyonkarahisar genelinde suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Haber: Faruk Kılınç

Dilşad Özcan
