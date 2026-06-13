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Çöplükte 1 aylık bebek cesedi bulundu

Çöplükte 1 aylık bebek cesedi bulundu
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde özel bir firma tarafından işletilen çöp toplama alanında çalışan işçiler, çöp ayıklama bandında yaklaşık 1 aylık erkek bebek cesedi buldu. Jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından bebeğin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp'a gönderildi. Soruşturma sürüyor.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde çöplükte 1 aylık erkek bebek cesedi bulundu.

Çorlu ilçesi Karatepe mevkisindeki özel firma tarafından işletilen çöp toplama alanında çalışan işçiler, önceki gün çöp ayıklama bandında bir erkek bebek cesedi buldu. İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, erkek bebeğin yaklaşık 1 aylık olduğu tespit edildi. Jandarma ve savcının yaptığı incelemenin ardından bebeğin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Jandarmanın olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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