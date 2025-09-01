Afganistan depremi ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Badakhshan bölgesinde meydana geldi. Bu bölgede daha önce de benzer büyüklükte sarsıntılar yaşanmıştı. Afganistan depremi sırasında yerleşim yerlerinde büyük panik yaşanırken, bazı yapılar hasar gördü, bazıları ise tamamen yıkıldı. Peki, Afganistan depremi nerede oldu? Afganistan depremi kaç şiddetinde oldu, yaralı veya ölü var mı? İşte detaylar...

AFGANİSTAN DEPREMİ NEREDE OLDU?

Afganistan depremi, 6.3 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin merkez üssü, Tacikistan sınırına yakın olan Badakhshan bölgesi olarak belirlendi. Bu sarsıntı, çevre illerde de şiddetli şekilde hissedildi. Özellikle kırsal bölgelerdeki yapıların dayanıksız olması nedeniyle hasar oldukça büyük oldu.

AFGANİSTAN DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Afganistan depremi, 6.3 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin merkez üssü, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Badakhshan vilayetine bağlı dağlık bir bölge olarak tespit edildi. Yerel saatle sabah erken saatlerde meydana gelen sarsıntı, yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde oluştu. Bu derinlik, depremin yüzeye yakın olmasından dolayı sarsıntının etkisini artırdı ve daha geniş bir alanda hissedilmesine neden oldu.

AFGANİSTAN DEPREMİNDE YARALI VEYA ÖLÜ VAR MI?

Depremin ardından Afganistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, birçok köyde evlerin yıkıldığı ve bazı yolların ulaşıma kapandığı bildirildi. Afganistan depremi nedeniyle ilk belirlemelere göre 22 kişi hayatını kaybederken, 120'den fazla kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, enkaz altında kalanlar için arama kurtarma ekipleri seferber oldu.