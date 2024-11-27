AFAD personel alımı! AFAD personel alımı 2024 ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir?

Afad personel alımları, özellikle afet yönetimi, lojistik, arama kurtarma ve destek birimlerinde görev almak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Yapılan açıklamalara göre, AFAD personel alımı için başvuru tarihleri, kadro dağılımları ve adaylarda aranan nitelikler kısa süre içinde resmi olarak duyurulacak. Vatandaşlar ise şimdiden "AFAD personel alımı ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Peki, AFAD personel alımı 2024 ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir? AFAD arama kurtarma personeli alımı yapılacak mı? Detaylar haberimizde...

AFAD PERSONEL ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adaylar başvurularını, 9 Aralık 2024 saat 10:00-17 Aralık 2024 saat 17:00 arasında e-Devlet üzerinden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklar.

AFAD BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?