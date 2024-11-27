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AFAD personel alımı! AFAD personel alımı 2024 ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir?

AFAD personel alımı! AFAD personel alımı 2024 ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir?
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2024 yılı için personel alımı yapacağını duyurdu. Türkiye genelinde farklı kadrolar için yapılacak bu alım, AFAD'ın afet yönetimi ve müdahale kapasitesini artırmayı hedefliyor. Peki, AFAD personel alımı başvuru şartları nelerdir ve hangi pozisyonlar için alım yapılacak? İşte, merak edilen tüm detaylar!

Afad personel alımları, özellikle afet yönetimi, lojistik, arama kurtarma ve destek birimlerinde görev almak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Yapılan açıklamalara göre, AFAD personel alımı için başvuru tarihleri, kadro dağılımları ve adaylarda aranan nitelikler kısa süre içinde resmi olarak duyurulacak. Vatandaşlar ise şimdiden "AFAD personel alımı ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Peki, AFAD personel alımı 2024 ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir? AFAD arama kurtarma personeli alımı yapılacak mı? Detaylar haberimizde...

AFAD PERSONEL ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adaylar başvurularını, 9 Aralık 2024 saat 10:00-17 Aralık 2024 saat 17:00 arasında e-Devlet üzerinden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklar.

AFAD personel alımı! AFAD personel alımı 2024 ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir?

AFAD BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

  • 2.1.1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • 2.1.2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • 2.1.3. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
  • kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • 2.1.4. Erkek adaylar için uygulama ve sözlü sınav tarihlerinde askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  • 2.1.5. Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak. (17.12.1995 tarihinde veya sonrasında doğmuş olmak.)
  • 2.1.6. Son başvuru tarihi itibarıyla en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
  • 2.1.7. Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.60 metre, en fazla 1.90 metre; kadınlarda ise en az 1.55 metre, en fazla 1.80 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg'dan fazla fark olmamak.
  • 2.1.8. Fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel engelli olmamak.
  • 2.1.9. Her türlü coğrafyada, fiziki koşulda ve iklim şartında arama ve kurtarma görevini
  • yapmaya, her türlü vasıta ile seyahat etmeye herhangi bir engeli olmamak.
  • 2.1.10. Süresi içinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak.
  • 2.1.11. Adaylar sadece bir il için başvuruda bulunabilecektir.
  • 2.1.12. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde son başvuru tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak.
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