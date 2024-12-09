AFAD 1000 PERSONEL ALIMI! AFAD personel alım başvuruları başladı mı? AFAD personel alımı başvuru ekranı!

Afad (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), 1000 personel alımı yapacağını duyurdu! Türkiye genelinde afet yönetim süreçlerinde çalışmak üzere alınacak bu personeller için başvuru sürecine dair detaylar merak ediliyor. "Afad personel alımı başvuruları başladı mı?", "Afad personel alımı başvuru ekranı nerede?" gibi soruların yanıtları aranmaya başlandı. Peki, AFAD personel alım başvuruları başladı mı? AFAD personel alımı başvuru ekranı!

AFAD PERSONEL ALIM BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

AFAD personel alımı için başvurular bugün (9 Aralık 2024 Pazartesi) saat 10:00'da başladı. Başvuru süreci 17 Aralık 2024 tarihinde saat 17:00'de sona erecek.

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AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI