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Adıyaman yarın okullar tatil mi 17 Ekim Perşembe?

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Merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan depremden, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Batman, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Tunceli illerinin etkilendi. Peki, Adıyaman yarın okullar tatil mi 17 Ekim Perşembe?

Depremin hemen ardından ilgili tüm valiler, AFAD, jandarma, emniyet, büyükşehir, il, ilçe belediyeleri başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon halinde saha taraması başlattılar. Adıyaman yarın okullar tatil mi?

ADIYAMAN YARIN OKULLAR TATİL Mİ 17 Ekim Perşembe?

Merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan depremden, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Batman, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Tunceli illerinin etkilendi.

Adıyaman yarın okullar tatil mi 17 Ekim Perşembe?

Depremin hemen ardından ilgili tüm valiler, AFAD, jandarma, emniyet, büyükşehir, il, ilçe belediyeleri başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon halinde saha taraması başlattılar.

Yaşanan depremin ardından okullar Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Batman ve Elazığ'da tatil edildi.

Adıyaman yarın okullar tatil mi 17 Ekim Perşembe?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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