Fox TV'nin sevilen dizisi Adım Farah bugün 6. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Adım Farah canlı izle! Fox TV Adım Farah 6. bölüm canlı izle! 5 Nisan Adım Farah yeni bölümde neler olacak, canlı izleme linki var mı? araştırması yapıyor. Peki, Adım Farah canlı olarak nereden izlenir? Adım Farah canlı izleme linki var mı? İşte detaylar...

Adım Farah, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 1 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur'un kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Adım Farah canlı izle! Fox TV Adım Farah 6. bölüm canlı izle! 5 Nisan Adım Farah yeni bölümde neler olacak, canlı izleme linki var mı?

ADIM FARAH CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

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ADIM FARAH SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahir'den gelen donör müjdesi ile Farah, Mehmet'e tanıklık yapmaktan vazgeçer. Mehmet'in Farah'ın peşini bırakmaya hiç niyeti yoktur. Olayların ardından Aga ile Tahir büyük restleşirler ve Tahir için hem Farah'ı hem de kendisini koruması gereken belirsiz bir süreç başlar. Farah'ın inadını güzellikle kıramayacağını anlayınca; Mehmet oyunu daha sert oynamaya karar verir. Amacı Farah'ın sınır dışı edileceğini sanmasını sağlayıp tanıklığa zorlamaktır. Olayların beklenmedik bir şekilde kontrolden çıkmasıyla ise Farah'ın deport korkusu gerçeğe dönüşür. Tahir, Farah'ı kurtarmak için artık zamana karşı yarışmak zorundadır. Farah, Tahir'in de çabasıyla kurtulur belki ama bu macera Tahir ve Farah'ın öngöremediği yeni bir problemin de kapısını aralamıştır.

ADIM FARAH YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Farah'ın yalan söylediğini öğrenen Tahir büyük bir hayal kırıklığı yaşamaktadır. Artık Tahir'in evinde kalamayacağını düşünüp, eve dönmek için hazırlanan Farah, Tahir'i karşısında bulur. Tahir ona bir şans daha verse de, Farah kendi doğrusundan vazgeçemez ve yüzleşmeleri kaçınılmaz olur. İfade vermekten başka bir çaresi kalmayan Farah'ın kapısını ise tüm problemlerini çözüme kavuşturmak için hiç beklenmedik sürpriz bir misafir çalar.

Farah ise Tahir'in sürpriz teklifinden çok etkilenmiştir.

Ancak bu sırada Mehmet, Gönül'ün erkek arkadaşının Kaan olduğunu öğrenir ve gözü hiçbir şeyi görmez ve Kaan'ı tutuklar. Mehmet'in Tahir'e teklif edeceği anlaşma ise, tüm olayları başka bir yöne saptıracaktır.

ADIM FARAH KONUSU NEDİR?

Farah (Demet Özdemir), 28 yaşında İranlı bir kadındır. 6 sene evvel İran'dan Fransa'ya kaçarken İstanbul'da durmak zorunda kalır çünkü hamile olduğunu öğrenmiştir. Kaçak olarak burada yaşamaya başlar. Üstelik, oğlu Kerimşah' (Rastin Pakhanad)'ın nadir rastlanan bir hastalığı vardır. Bağışıklık sistemi doğuştan çok zayıf olduğundan, Kerimşah hastalıklara açıktır. Bu yüzden steril bir ortamda yaşamak zorundadır. Tıp eğitimi almış olmasına rağmen, Farah kaçak olarak İstanbul'da temizlikçi olarak çalışmaktadır. Farah'ın hayattaki gayesi oğlu Kerimşah'ın sağlığına kavuşması ve normal çocuklar gibi bir hayatı olabilmesidir. Bir an evvel para biriktirip oğlunun tedavisini tamamlayıp tekrar Fransa'ya gidecektir.

Ancak Farah'ın dünyası bir gecede alt üst olur. Temizliğe gittiği bir mekânda mafyanın işlediği bir cinayete şahit olur ve Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile tanışır. Farah, canı pahasına olay yerini hiçbir iz bırakmadan temizler. Ancak cinayetin görgü tanığı olduğu için mafya öldürülmesini ister ve bu görev Tahir'e verilir. Tahir, mafya liderinin yanında büyümüş, kimsesiz, yalnız bir adamdır. Ölen kişinin polis olduğu ortaya çıkınca Farah için işler daha da içinden çıkılmaz hale gelir. Bir yandan da polis Mehmet (Fırat Tanış) tarafından sıkıştırılmaktadır.

Tahir ve Farah bu ölüm kalım çıkmazında önüne geçemedikleri duygularıyla da sınanacaklardır.

ADIM FARAH OYUNCU KADROSU

Demet Özdemir - Farah Erşadi

Engin Akyürek - Tahir Lekesiz

Fırat Tanış - Mehmet Koşaner

Senan Kara - Vera Akıncı

Lale Başar - Perihan Koşaner

Oktay Çubuk - Kaan Akıncı

Mert Doğan - Bekir

Derya Pınar Ak - Gönül Koşaner

Kemal Burak Alper - İlyas

Rastin Paknahad - Kerimşah

Ali Sürmeli - Orhan Koşaner

Mustafa Avkıran - Ali Galip Akıncı

Alper Türedi - Hamza